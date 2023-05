El brutal sincericidio de Alcaraz tras quedar eliminado en Roma ante el 135 del mundo: “No sabía ni lo que…”

A este batacazo nadie lo vio venir. En el Masters 1000 de Roma, Carlos Alcaraz fue sorprendido por Fábián Marozsán, el número 135° del ranking, y cayó en los octavos de final. Fue una contundente derrota para el segundo mejor jugador del mundo, ya que el húngaro se llevó el partido en sets corridos.

Tras este duro cimbronazo, el español de 19 años fue duro consigo mismo y no se guardó nada en la conferencia de prensa: "Había veces que ya no sabía ni lo que estaba pasando ni por qué estaba fallando", aseguró, quien el sábado se había impuesto de forma catégorica sobre su compatriota Ramos Viñales en la primera ronda.

"He intentado pelear, estar ahí todo el rato. En el segundo set he tenido mis oportunidades, me ha hecho 'break' y le he hecho contra 'break'. He tenido mis oportunidades, pero no he sabido leerlas, eso es lo que me ha jodido, me ha pasado factura", reconoció Alcaraz en diálogo con la agencia EFE.

Además, Carlitos, que ahora deberá enfocarse en Roland Garros, agregó que necesita descansar tras varias semanas de torneos: "Bueno, voy a descansar un poco. Realmente necesito algunos días para resetear mi mente un poco y para estar fresco para Roland Garros. Por supuesto tendré que entrenar. Si quiero ir a París en buena forma tengo que entrenar y ser mejor. En estos meses no he podido entrenar más de tres, cuatro días seguidos. He estado jugando mucho. Va a ser muy útil para mí tener días en casa entrenando y preparándome para Roland Garros", analizó.

Por otra parte, el español, número dos del ranking, destacó la labor de Marozsán, que hasta este Masters 1000 de Roma nunca había ganado un partido en torneos ATP: "Ha sido un buen partido por su parte, ha mantenido el nivel y la intensidad todo el partido. Cuando vienes de 'challengers' cuesta mantener la intensidad todo el partido y él lo ha conseguido. Me sorprendió mucho. Quiero decir, su nivel era muy, muy alto. Estoy seguro de que va a romper el top 100 muy, muy pronto. Por supuesto, se merece la victoria. Si juega a ese nivel, va a sorprender a más de uno", expresó.

Tras esta histórica victoria, el húngaro se medirá ante el croata Borna Coric (16°) por los octavos de final este martes. Del otro lado del cuadro, Novak Djokovic enfrentará a Cameron Norrie con la ilusión de aprovechar el traspié de Alcaraz y sacar más diferencia de cara al segundo Grand Slam del año.