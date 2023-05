Chicho Serna y una picante sentencia sobre por qué Retegui no volvió a Boca: "Es verdad que..."

Mateo Retegui continúa con un ritmo arrollador. El delantero de 23 fue el goleador de la Liga Profesional 2022 y, durante la actual temporada, también se ubica en lo más alto de la tabla. Como si fuera poco, fue convocado a la Selección de Italia, donde anotó dos goles en la misma cantidad de partidos.

Es por esto que desde hace tiempo llama la atención que desde Boca no decidieran utilizar la repesca, sobre todo con la falta de gol que mostraron los delanteros del Xeneize en el último tiempo. En este contexto, quien alzó la voz fue Mauricio Serna, integrante del Consejo de Fútbol.

Retegui es el goleador de la actual Liga Profesional.

El colombiano brindó una entrevista al medio partidario Boca de Selección por AM Del Plata y allí no dudó a la hora de exponer la actitud de Mateo Retegui: "Es verdad que Retegui no quiso venir a Boca", soltó el exjugador, quien cosechó seis títulos en su paso por Brandsen 805.

A finales del 2022, luego de que Boca se coronara campeón de la Liga Profesional luego de empatar 2-2 con Independiente en la Bombonera (y fundamentalmente tras el triunfo de River ante Racing en Avellaneda), desde el Consejo de Fútbol intentaron seducir al jugador de 23 años para que retorne a la institución.

Hugo Benjamín Ibarra, técnico del Xeneize en ese entonces, se reunió con Retegui y le confirmó el deseo del club de volver a contar con sus servicios. La aclaración del Negro fue que no podía asegurarle la titularidad desde un primer momento. En este sentido, el delantero prefirió seguir vistiendo los colores de Tigre.