Los Pumas son finalistas del Circuito Mundial de Seven

Los Pumas no paran. Como ellos mismos cantan, es un sentimiento no puedo parar. Argoroentina sentenció un nuevo partido del Circuito Mundial de Seven y ya están depositados nuevamente en la gran final del certamen con sede en Touolouse, Francia. Ahora, se viene el duelo ante Nueva Zelanda por el ansiado primer lugar.

Canadá fue el último rival antes de meterse en el duelo definitivo y otra gran demostración colectiva lo hizo posible. La victoria, clara y contundente por 33 a 5, depositó al equipo albiceleste de cara a un nuevo título. Rodrigo Isgró (por dos), Marcos Moneta, Agustín Fraga y Matteo Graziano anotaron los tries de la victoria que se decoró con la pegada de Santiago Vera Feld (2), Luciano González, Gastón Revol.

La penúltima etapa del Circuito Mundial viene siendo perfecta: hubo triunfos en cadena ante Alemania, España y Gran Bretaña en primera fase más la victoria en semis contra el conjunto norteamericano. Ahora, se viene ni más ni menos que el líder de la tabla general, Nueva Zelanda, en un duelo que enfrentará a los dos mejores equipos del campeonato.