Los Pumas Seven cerraron en Toulouse una etapa histórica

Los Pumas no pudieron con Nueva Zelanda en la gran final del Circuito Mundial de Seven. Sin embargo, nada opacará la tremenda actuación de un Seleccionado argentino que no para de crecer a cada instante. La cita de Toulouse, penúltima del torneo, dejó varias cosas importantes para el equipo nacional que sigue agigantando su historia.

En primera instancia, el objetivo más importante: clasificar a los Juegos Olímpicos de Paris 2024. La eliminación de Samoa y el boleto a cuartos de final ya había sentenciado la historia. Así, Los Pumas tendrán la oportunidad de defender la medalla de bronce lograda en Tokio 2020, y por qué no, mejorarla.

Consumada la clasificación, el deseo del título del Circuito Mundial de Seven era complicado pero una ilusión latente. El equipo de Gómez Cora cumplió con su trabajo: le ganó en fila a Alemania, España, Gran Bretaña, Sudáfrica y Canadá pero la máquina de Nueva Zelanda no le dio chance.

Más allá del segundo lugar en Francia y que todavía quede la etapa de Londres en Inglaterra, Los Pumas ratifican un momento increíble en la escena mundial de la especialidad. Que se venga Paris, nomás.