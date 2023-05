La sentencia de Ronald Koeman sobre el futuro de Messi y un lapidario palazo a Laporta: "No me extrañaría que..."

Ronald Koeman, exjugador y DT de Barcelona, habló este domingo sobre el futuro de Lionel Messi y, lejos de verlo nuevamente con la camiseta blaugrana, aventuró que podría reencontrarse con Sergio Busquets y Jordi Alba "en Miami o Arabia Saudita". Además, criticó al presidente Joan Laporta al afirmar que pretende "salvar su imagen" con la posible vuelta del argentino.

"Laporta quiere salvar su imagen porque se le conoce como el hombre que permitió que Messi se fuera", señaló Koeman en una entrevista con la cadena ESPN de Países Bajos. Sin embargo, el neerlandés que dirigió a Messi en el conjunto culé, expresó sus dudas en torno al futuro del campeón del mundo nuevamente en el estadio Camp Nou.

Laporta y Koeman.

"No creo que Messi vuelva a Barcelona. (Sergio) Busquets se irá, Jordi Alba tampoco se quedará y los tres son buenos amigos. No me extrañaría que se fueran juntos a Miami o Arabia Saudita", manifestó y se mostró sorprendido por la millonaria renovación que Barcelona hará de su estadio: "Me sorprende ver cómo el Barcelona va a renovar su estadio".

"Cómo sigue adelante a pesar de tener tanta deuda. Los jugadores tienen que seguir dando dinero, tienen que aceptar un contrato más bajo que normalmente es mucho más alto", cerró el entrenador que llegó a Barcelona en agosto del 2020 cuando la entidad todavía era presidida por Josep María Bartomeu y se marchó en 2021 ya con Laporta como titular del club.

La etapa de Koeman como entrenador azulgrana fue bastante complicada. Dirigió 67 partidos con el equipo hasta el 27 octubre del 2021: 48 de Liga, once de Champions, seis de Copa y dos de Supercopa de España. El balance de resultados fue de 39 victorias, doce empates y dieciséis derrotas, con 138 goles a favor y 75 en contra. El único título que ganó fue la Copa del Rey.