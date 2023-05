La pícara frase de Farré sobre los aplausos de la Bombonera por mandar a River a la B: “Habrá quedado un…”

Tanto cuando fue anunciado por los altoparlantes de la Bombonera en la previa del encuentro, como cuando se retiró del campo de juego rumbo a los vestuarios, Guillermo Farré fue altamente ovacionado por los fanáticos de Boca que dijeron presente este domingo en la Bombonera.

Esto era de esperarse. Desde hace días se venía especulando como los fanáticos del Xeneize iban a recibir al hombre que, el 26 de junio del 2011, fue el encargado de marcar el gol que sentenció a River a jugar una temporada en el torneo de la Primera B Nacional. En esta ocasión visitó Brandsen 805 siendo el DT del Pirata.

Farré convirtió el gol que envió a River al descenso.

En conferencia de prensa, Farré fue consultado sobre los aplausos que recibió durante la jornada del domingo: "Sinceramente, no creí que era para mí, pero me di cuenta cuando me di vuelta y vi a los jugadores de Boca en la mitad de cancha. Es parte del folclore del fútbol, al cual pertenezco".

"Habrá quedado un recuerdo mío en algún momento... Es gratificante de mi parte haber sido de un momento importante, no para el folclore sino para lo que fue mi carrera como deportista y al club que pertenecía", sentenció Farré, quien jugó 327 partidos y convirtió once goles con la camiseta de Belgrano.