La expectante respuesta del presidente del Al Hilal sobre la posibilidad de contratar a Messi: “Si sale algo oficial lo…”

Los días de Lionel Messi en el París Saint Germain están contados. La sanción que recibió luego de viajar sin permiso a Arabia Saudita rompió definitivamente la relación entre ambas partes y la hostilidad mostrada por los fanáticos del conjunto francés marca que la aventura no tiene arreglo. Hace tiempo que se viene hablando de dónde estará su futuro y hay varios clubes agazapados.

Fahad Bin Saad Bin Nafe.

Barcelona es quien tendrá todas las de ganar, Inter Miami sigue haciendo lo posible para convencerlo pero el Al-Hilal de Arabia es el único que presentó una oferta formal sobre la mesa para tentarlo.El club saudí le ofreció un contrato de 400 millones de euros anuales, una suma que duplica lo que percibe Cristiano Ronaldo, actualmente el jugador mejor pago del mundo, en Al Nassr.

Fahad Bin Saad Bin Nafe, el presidente del club, habló al respecto luego de la consagración del equipo que dirige Ramón Díaz en la Copa del Rey, y no quiso generar demasiadas expectativas: "No me pregunten por Messi, no daré ninguna noticia. Si sale algo oficial lo encontrarán en el departamento de prensa".

El contrato de Messi en Francia finaliza el 30 de junio y el padre de la Pulga, Jorge, expresó en un comunicado que "la decisión nunca se tomará antes de que Lionel termine la liga con el PSG. Siempre hay rumores y muchos usan el nombre de Lionel para ganar notoriedad pero la verdad es solamente una y podemos asegurar que no hay nada con nadie".

"Me parece una falta de respeto hacia los medios donde responden, que haya quienes engañen de manera consciente y deliberada, sin aportar prueba alguna de sus afirmaciones y queriendo transformar en noticia cualquier rumor malintencionado o que está dirigido por alguien a favor de sus intereses", agregó molesto días atrás.