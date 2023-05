Julián Santero ganó en Rosario y también sueña con la corona del TC2000

Julián Santero revirtió la mala clasificación del sábado, en una gran victoria este domingo. El mendocino tuvo un buen arranque al finalizar cuarto en la primera de las dos carreras disputadas por el TC2000 en Rosario y en la segunda aprovechó el buen rendimiento del Toyota para imponer condiciones en el escenario santafesino.

uD83EuDD2F JUL1AN SANTERO, REY EN ROSARIO



Triunfo del mendocino volador @JulianSantero y el @TGR_Arg en el cierre del #TC2000Rosario uD83CuDFC1 pic.twitter.com/48EWiIPpnu — TC2000 (@SuperTC2000) May 14, 2023

La de hoy fue la primera victoria de la temporada para el Gazoo Racing y desbloqueó otro casillero en su gran año ya que solamente le faltaba ganar en esta categoría. Además, con lo sumado, Santero se metió de lleno en la lucha por la corona ya que se ubica tercero con 92 puntos, a 25 de Leonel Pernía quien estuvo ausente por un problema cardíaco que sufrió en la previa.

“Tuve un dolor en el pecho, pero no fue un infarto ni me sacó el aire, Por momentos, la puntada era más aguda", dijo el tandilense, que agregó: "Resultó ser una pericarditis, que es una inflamación de la membrana que recubre el corazón. Es probable que haya sido viral. Quizás tenga relación con el Covid. Pero dio todo bien. Hice una tomografía por contraste y las arterias están ok".

Santero superó en el momento justo a Franco Vivian (3ro en la competencia) y, sobre el final, debió soportar los embates de Facundo Márquez quien aprovechó la potencia extra que se había guardado para el cierre de la competencia. Sin embargo, el mendocino supo aguantarlo y construyó un triunfo inapelable en el Juan Manuel Fangio.

Matías Capurro, en tanto, se impuso en el TC2000 Series, al mando del Toyota Corolla del Corsi Sport. Kevin Felippo y el cordobés Mateo Polakovich, que tuvo un incidente sobre el final con Tiago Pernía, completaron el podio. Más atrás se ubicaron Sebastián NG, Adrián Ciocci, Emiliano Stang, Tiago Pernía, Ariel Persia y Elder Tasca.