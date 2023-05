Gastón Alto: "El deporte individual es muy frustrante, pero aprendí a ser siempre positivo"

El tenis de mesa ha sido, en los últimos años, un deporte que representó a la Argentina de la mejor manera y la posicionó en los puestos de arriba en distintas competencias internacionales. Y uno de los principales responsables de que esto haya ocurrido es Gastón Alto, el mendocino de 37 años que disfruta del mejor momento de su carrera y que se enfrentó a un mano a mano con MDZ, en el que habló de todo.

"Estoy pasando el mejor momento de mi carrera, aproximadamente desde los 33. Me siento muy bien y con muchas ganas", dijo Gastón, en un viaje relámpago a la Argentina y a punto de partir nuevamente a Europa para disputar el mundial de este deporte.

- Gastón, contanos cómo es tu año, tu organización teniendo en cuenta las ligas que disputas y tus compromisos con la selección...

- Me encuentro en Europa, jugando liga, de septiembre a mayo se realizan las temporadas y tuve un espacio ahora y volví a ver a la familia y a recargar energías. Ahora vuelvo a Europa, luego el Mundial y después regreso a Argentina hasta septiembre. Básicamente estoy mitad de tiempo en Europa y mitad de tiempo en Argentina. Allá jugamos liga, lo que nos permite vivir del deporte y seguir participando con la Selección. Lamentablemente, viviendo acá estamos muy lejos de las competencias del circuito mundial del tenis de mesa, por eso la mayoría de los jugadores latinoamericanos vive en Europa. Con las ligas podemos solventar ciertos gastos para poder competir, y para vivir. En Latinoamérica no hay ligas profesionales y se hace difícil competir a nivel europeo.

Gastón, en acción. Foto: Instagram Gastón Alto.

- ¿Cómo es el año en el tenis de mesa y cómo organizás tu agenda?

- Hay un circuito muy parecido al tenis. Dependiendo el ranking, podés participar de determinados torneos. Con respecto a las ligas, hay países que te permiten jugar una sola, pero en mi caso juego primero en la liga en Italia, donde juego aproximadamente 14 partidos, y los fines de semana libres, estoy en un club en España y en Portugal. Cuando sale el calendario trato de organizarme con los clubes. Pero mi primera liga, y es a la que respondo, es la de Italia. Pero vivo y hago base en Portugal, porque han armado un centro de entrenamiento internacional, sobre todo para los latinos. Lo abrieron en el 2021 y yo fui uno de los referentes y me siento cómodo ahí. Portugal es un lindo país para vivir, es barato también. Estamos en Mirandela, un pueblo que queda aproximadamente a dos horas de Porto.

- ¿Cómo te ha ido en lo estrictamente deportivo?

- Me ha ido muy bien. En Italia perdí sólo dos partidos en la temporada. En Portugal perdí sólo un partido y en España dos, así que ha sido súper positivo. Con la selección también. Pude jugar un Gran Smash en Singapur. Perdí en primera ronda en individuales y en dobles avanzamos a cuartos de final, ganándole a parejas poderosas a nivel mundial. Ha sido positivo pero sigue. Tenés buenos y malos días, partidos y torneo. Siempre pensamos en lo que viene.

- ¿Qué ha significado para vos representar a la Argentina tantos años?

- Representar a la Argentina es lo más importante, siempre lo fue para mí, antes que cualquier liga. El calendario lo organizo con los clubes en base a la competencia con la Selección argentina. Tuve la suerte de jugar muchos Panamericanos, Odesur, donde te encontrás con muchos deportivos y eso es muy lindo. Este año tenemos Juegos Panamericanos, de todos los deportes y el específico de tenis de mesa, y son los objetivos más grandes que tenemos este año. El de tenis de mesa es clasificatorio para los Juegos Olímpicos, o sea que ya este año tenemos la primera prueba en el continente. Entran dos equipos y las chances están porque siempre peleamos entre los primeros cuatro, así que vamos por esa plaza. Ahora jugamos el mundial de tenis de mesa, donde clasificamos tres de forma individual y en dobles con Horacio Cifuentes. En el doble hemos hecho historia y ahora tenemos ilusión de conseguir un buen resultado en el mundial. Llegamos a estar número tres en el mundo, aunque estamos mucho más lejos en el individual.

- ¿Cómo empezó todo para vos en el tenis de mesa?

- Arranqué en Regatas a los 7 años gracias a mi hermano que empezó con la actividad allí. Nunca imaginé esta carrera en el tenis de mesa. Siempre me gustó la competencia, pero nunca pensé en llegar a la selección ni nada de eso, se fueron dando las cosas. Me siento orgulloso de nunca haber dejado porque el deporte individual es muy frustrante, las derrotas se sufren el doble y siempre hay más derrotas que victorias. Con los años fui aceitando eso. Hoy en día pierdo y hago el duelo rápido y miro para adelante al otro día.

Gastón, en MDZ.

- Y en ese contexto, ¿cuál es la clave para el éxito?

- Lo principal es tener la disciplina para entrenar. Y después entender que la mayoría de las veces no tenés la posibilidad de salir primero o segundo y al otro día tenés que volver a entrenar y seguir intentando. Así me ha pasado siempre. El principal apoyo para eso siempre fue la familia.

- ¿Y la confianza en un mismo, en el talento?

A mi me gustan todos los deportes y en Regatas tenés la posibilidad de hacerlos. Siempre hice tenis de mesa pero pasé por todos. Me gustaba competir, jugar torneos y con el tiempo aprendí a ser súper positivo, a lo mejor tiene que ver con eso, con la confianza, con creerse uno que puede, que se le puede ganar a cualquiera. Ese tipo de confianza sí, pero no me siento un talentoso, ni un fuera de serie. Siempre me sentí un trabajador del deporte. Pero sí, la cabeza en el deporte es fundamental y me preocupo siempre por no pronunciar la palabra “no”, trato de hablar siempre con el “sí”, “sí puedo”, y no enojarme porque los puntos son cortos y si te vas en un punto, capaz perdés el partido. Siempre trato de no mostrarle al rival los fastidios o los miedos en medio del partido. Tiene que ver que estás firme.

- ¿Qué te dio el deporte?

- El deporte te da valores, me permitió conocer muchos países, otras culturas, pero lo principal son las amistades que vas haciendo. Pero te quita también mucho porque dejás de muy joven a la familia, por ejemplo. Pero siempre banqué esto que me toca por lo que significa el deporte para mí. No sé cuantos años más, pero espero que sean muchos. No me pongo límites. A pesar de la edad que tengo creo que estoy en el mejor momento de mi carrera así que no me pongo una fecha de retiro. Tengo ganas y me siento bien físicamente. Todavía disfruto y no me cansa.

- ¿Qué significó para vos hacer toda tu carrera con la compañía de tu hermano?

- Un lujo. Tenemos una relación fantástica, somos hermanos, amigos, padre e hijo. Estamos juntos todo el día, tenemos grupos de amigos en común, viajamos juntos, me banca siempre, me guió siempre. Y sigue siendo importante porque si bien hoy no lo tengo en el banquillo sentado atrás, todo el tiempo hablo con él y armo los partidos con él.

- ¿Cuál fue el momento más lindo de tu carrera?

- El más lindo fue la clasificación a los Juegos Olímpicos, sin dudas. Siempre tuve la ilusión y no se daba porque entran muy poquitos en el continente. Fue muy frustrante eso cada vez que perdía, por eso cuando se dio fue el momento más lindo. Fue mi mejor torneo, por un tema de emociones y de nivel. Mi cabeza estuvo una semana al 100 y por eso clasifiqué.

