Tevez reveló el conmovedor motivo por el que le costaba hablar en inglés: "Muy poca gente sabe esta historia"

Durante su estadía en Inglaterra, Carlos Tevez se transformó en blanco de las gastadas por su forma de hablar el idioma. Las redes sociales se llenaron de memes al respecto, pero pocos saben el motivo por el que no quiso aprender inglés. En diálogo con el programa Arriba Carajo, por DSports Radio FM 103.1, contó la conmovedora historia.

"Tenía un problema cultural con los ingleses, yo no quería aprender inglés, quería que ellos aprendieran español. Siempre hay un porque, tengo un tío que jugó en River, el único hincha de River de la familia, jugó en la reserva. Cuando estaba por dar el salto a primera, comenzó la Guerra de Malvinas, lo llama el ejército y no pudo jugar en primera", explicó.

Luego, agregó: “Desde ese momento el queda mal y se hizo alcohólico, muy pegado a mi papá, él quedó muy mal después de Malvinas y él era muy pegado a mí… y a mi me quedó eso. Jugar siete años en Inglaterra lo tomé como un trabajo, pero no quería acomodarme a la cultura inglesa".

"Todo tiene un porqué, no era que a mi me gustaba dormir la siesta y no aprender el idioma, hay muy poca gente que conoce esta historia, pero hoy la puedo contar… es eso, vos querés hablar conmigo, bueno aprende castellano no voy a aprender inglés", concluyó Carlitos ante la sorpresa de quienes lo estaban entrevistando.

Tevez llegó a Inglaterra en agosto de 2006. Firmó con el West Ham, un modesto equipo de Londres donde marcó siete goles en 29 partidos jugados. Luego pasó al Manchester United, camiseta con la que ganó siete títulos: dos Premier League, dos Champions, un Mundial de Clubes, una Copa de la Liga y una Community Shield. Finalmente, a mediados de 2009, el delantero dio un giro inesperado y firmó con el clásico rival del United, el Manchester City, donde disputó 126 partidos e hizo 74 goles.