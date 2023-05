Piedra libre para Tevez: ¿fue a ver un partido de su próximo equipo?

En la picadora de técnicos que es el fútbol argentino, los nombres vienen, van y no se detienen. Carlos Tévez dejó en noviembre del año pasado la dirección de Rosario Central, en lo que fue su primera experiencia tras su retiro, y ya sonó como DT de otros dos equipos.

Primero, el club que se quedó sin timón fue Independiente, que tuvo un largo proceso de búsqueda mientras Monzón se hacía cargo en un interinato. En esa oportunidad, la dirigencia lo contactó pero no llegaron a un buen puerto. La misma situación se dio con Godoy Cruz, quien despidió a Flores y todavía se mantiene Oldrá de manera provisoria. Tevez, fue uno de los nombres también para agarrar en el equipo cuyano.

Este viernes, en el inicio de la fecha 16° de la Liga Profesional de Fútbol, Huracán recibía en Parque Patricios al Godoy Cruz de Oldrá y aprovechando su estadía en Buenos Aires, Tevez se hizo presente en el Tomás Ducó. Claro está, la excusa también era el debut como entrenador del Globo de su excompañero Sebastián Battaglia.

El exdelantero llegó al minuto y medio de iniciado el partido que terminó en 0. Las cámaras no dejaron pasar el momento y filmaron no solo el ingreso del DT sino también la reacción de los simpatizantes quemeros, quienes le pedían fotos. Tevez se ubicó en un palco -por encima de la Selección de Ecuador Sub 20 que también fue a ver el partido- y observó detenidamente el empate. ¿Dirigirá al equipo cuyano?..