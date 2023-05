Lo que no se vio de la charla de Chiquito Romero con Palavecino: "¡Date cuenta, es al p…!"

Siguen apareciendo videos y detalles que no se vieron del Superclásico jugado el pasado domingo. Uno de los momentos más virales fue el escandaloso final que tuvo el River-Boca, pero también una charla que mantuvieron Sergio Romero con Agustín Palavecino, quien fue el protagonista central de la gresca por haberle gritado el gol en la cara a Nicolás Figal.

El sitio TNT Sports subió un inédito video en el que puede leerse algo de lo que le dice el ex Selección argentina al volante millonario. Apenas se acerca, Chiquito le dice "es al pedo, boludo, date cuenta", después se le acerca al oído y le sigue hablando mientras Pala escucha, con un gesto de arrepentimiento. Después al retirarse le reitera que "es al pedo", en clara referencia a su reacción, lo saluda, luego se abraza con Leandro González Pirez y se marcha del césped del Monumental.

Luego del partido, en conferencia, Romero contó que le había dicho a Palavecino y "a todos los muchachos de River que con el entrenador anterior habían logrado algo, que todo el mundo hable muy bien de ellos. Y que en vez de festejar con sus compañeros el gol, se pone a gritar en la cara de nuestros jugadores, es una falta de respeto terrible".

Ante esto, y al ver que su reacción fue desafortunada, Palavecino pidió disculpas: "Después de ver todos los vídeos y la locura que se generó, estoy arrepentido de lo que hice. Generé algo que no había necesidad. Cuando me cayó la ficha en el vestuario y vi los festejos desde ahí por la expulsión pensé: ´Para qué´. Porque me estaba perdiendo algo único. Estoy muy tranquilo con la clase de persona que soy. Nunca es tarde para aprender y todo sirve como experiencia".

El jugador de River fue expulsado luego de lo ocurrido y recibió una fecha de suspensión, al igual que Elías Gómez, Ezequiel Centurión, y los futbolistas de Boca Miguel Merentiel y Nicolás Valentini. Ezequiel "Equi" Fernández y el entrenador, Jorge Almirón, recibieron dos fechas por tratarse de "casos de reincidencia", porque ambos ya había visto la tarjeta roja en fechas anteriores.