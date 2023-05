La elocuente frase de Franco Cervi sobre el interés de Boca: "Mi idea es…”

En Boca, la cabeza está puesta en el próximo duelo por la Liga Profesional de Fútbol ante Belgrano, con el que intentará empezar a repuntar tras la dura caída contra River. A Belgrano le sigue Argentinos y luego el primero de los tres últimos cruces por Copa Libertadores, ante el Deportivo Pereira.

Cada uno de estos encuentros forman parte del horizonte cercano del equipo de Jorge Almirón, que trazó sus objetivos para el semestre: terminar lo más arriba posible en la Liga local y clasificar a los octavos de final de Libertadores. En julio se podrá barajar de nuevo y ahí entrará en acción la dirigencia junto al Consejo de Fútbol, que deberá administrar los refuerzos y salidas del equipo para que el plantel mantenga competitividad.

Almirón piensa en los próximos compromisos.

El primer rumor de este mercado de pases para Boca se dio a conocer hace unos días cuando se viralizó un supuesto acercamiento del futbolista Franco Cervi a la institución, que estaría interesada en contar con él. El ex Rosario Central y actual jugador del Celta ya sonó en Boca en 2019 y el año pasado.

Ante el rumor y los ecos que generó la noticia, el futbolista salió a hablar este viernes. "No escuché ni sé nada de eso, estoy pensando en el partido del domingo -contra el Valencia- porque es de alta importancia para nosotros", respondió a la consulta por el interés de Boca.

Franco Cervi juega en Celta de Vigo.

Luego, el futbolista fue contundente: "Mi idea, obviamente, es seguir en el Celta la próxima temporada". De esta manera, fue el propio futbolista el responsable de desmentir el rumor sobre un posible contacto del club argentino con el delantero.

A pesar de esta negativa de Cervi, no se descarta que en el equipo de Jorge Almirón se vean caras nuevas desde julio. De hecho, ya hay futbolistas que podrían tener un pie afuera. Los tres primeros nombres son los de Nicolás Orsini -pretendido por equipos argentinos-, Esteban Rolón y Diego González. Además, Martín Payero, que si bien es tenido en cuenta por Almirón, está a préstamo y su cláusula no es económica (6 millones de dólares). A esta lista se le suma Agustín Almendra, quien se irá libre a pesar de no ser parte del plantel profesional.