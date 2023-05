La contundente respuesta de Sanguinetti a los palazos de Falcioni: "No voy a permitir que..."

Antes de asumir en su quinto ciclo como director técnico de Banfield, Julio Falcioni se refirió a la relación con el exentrenador del Taladro, Javier Sanguinetti, quien supo ser su colaborador tanto en el equipo del sur como en otros procesos.

El emperador dijo que no tenía "relación" con su excompañero y aseguró: "Uno a determinadas cosas de la vida las tiene que respetar y valorar. Otras nos las olvido, pero quedaron atrás. En este fútbol cada vez cambian más las cosas. Los que somos un poco más viejos tenemos una forma de ser y pensar que no concuerdan con lo que es la actualidad".

Este viernes, el que salió a responder fue el propio Sanguinetti, quien se mostró molesto por los dichos de Falcioni. "Desgraciadamente cuando tocan el nombre de uno no lo voy a permitir, ni a Falcioni ni a nadie", anticipó antes de aclarar su versión sobre la pelea entre ambos.

Julio César Falcioni.

"Cuando yo hablé con él para volver a la institución en 2019 fui claro. Yo hace 4 años me había independizado de Julio. Él me llama después de que yo había tenido un proceso en Paraguay, cuando Crespo se va del club. Él me dijo que era su último estadío como entrenador y quería que lo acompañe. Yo tenía un cuerpo técnico armado y ellos aceptaron que yo vuelva al club, me dijeron que no le podía decir que no. Yo le dije que este año lo acompañaba por ser Banfield pero después, pase lo que pase, yo no voy a continuar. Me dijo: 'Yo lo que quiero es ser director deportivo después'. 'Yo ahora te voy a dar una mano y ojalá que cuando seas director deportivo me des la posibilidad de dirigir' le contesté", comenzó su relato.

Luego, continuó: "En poco tiempo, se da el tema de la pandemia y se paralizan las actividades deportivas. Cuando el club resuelve reestructurar y decide que Falcioni sea el director deportivo, le dicen que el club decidió que yo iba a ser el entrenador y él no aceptó eso y le dijo al club que si yo era el entrenador él no asumía como director deportivo. A mi me sorprendió y lo llamé para pedir explicaciones. Me dijo que yo tenía que dirigir otro equipo antes de que él me acepte como entrenador". Y agregó: "Esa fue la primera decepción".

Javier Sanguinetti.

"Lo llamé para hacerle cambiar de opinión y le dije que hagamos al revés, pero no aceptó y tomó la decisión de irse. Fue justo cuando tuvo la mala suerte de contraer esa enfermedad. Ahí declaró que no estaba de acuerdo con mis formas de manejarme", continuó.

"Pero cuando se me tilda de personas sin códigos me molesta mucho. Porque yo siempre me mantuve en silencio, me manejé con mucho respeto para con él, porque nunca me olvido de lo que él me dio, pero llega un momento en el que todo tiene un límite. Ahora cuando está en un momento en el que debería disfrutar, referirse a mi persona de esa manera no me parece correcto", agregó.

Por último, señaló: "No me deja bien parado. Porque yo nunca tuve una actuación encubierta con él. No estaba agazapado para que se vaya porque ni siquiera tenía cuerpo técnico. Solo esperaba que tenga un acto de grandeza para conmigo. Pero no voy a decir qué es lo que debe hacer cada uno pero sí voy a defender a capa y espada mi nombre porque no está bueno que mi familia lea que no tengo códigos, de Falcioni ni de nadie".