El guiño de Javier Tebas al Barcelona para la vuelta de Messi: "La salida de Busquets es…"

Javier Tebas, presidente de LaLiga, declaró, en alusión a la marcha del centrocampista Sergio Busquets y el consiguiente ahorro económico de su elevada ficha, que "de la salida de un jugador no depende el futuro" del club para poder fichar otros futbolistas como el argentino Lionel Messi. El dirigente analizó la actualidad del conjunto azulgrana, del que esta semana anunció su marcha Sergio Busquets, jugador del primer equipo los últimos quince años y que al término de la campaña dejará el club.

"El plan de viabilidad del Barcelona no lo conozco y no puedo aventurar nada sobre lo que podría ahorrarse con Busquets. De la salida de un solo jugador no depende el futuro del Barcelona, depende de las incorporaciones que quiera hacer. La marcha de Busquets es el principio del camino para que vuelva Messi, pero para llegar al final todavía tienen que caminar muchos metros. No soy yo quien para darles luz verde, será su control económico", dijo Tebas.

Los caminos de Messi y Barcelona podrían volver a juntarse.

"Yo no doy el ok a los planes de viabilidad, es el control económico. Me consta que están hablando, explicando cosas, porque es un club con un presupuesto superior a los ochocientos millones de euros y gastos muy elevados. Hay muchos temas y uno es hacer un plan de viabilidad", señaló Tebas, tras acudir al estreno de 'Fanáticos de lo Real', un documental sobre LaLiga Genuine.

"No sé qué salidas va a hacer el Barcelona, no pregunto esos temas. Me imagino que todo lo que haga le dolerá hacerlo. Lo de Busquets habrá dolido, pero habrá más cosas”., concluyó. Sobre el plan de vialidad para saldar los 200 millones de euros que le permita fichar jugadores, el vicepresidente económico de Barcelona, Eduard Romeu contó: "Estamos ya en una cifra importante".

"Estamos en una muy buena posición y debemos hacer que siga. Estamos en un alto cumplimiento del objetivo. También es cierto que el tema salarial se ha hecho un gran trabajo por parte de Mateu Alemany y queda algo más. Estoy convencido de que le darán el visto bueno. No tengo relación con LaLiga pero no me consta que haya problema más allá de aclarar algún concepto", cerró.