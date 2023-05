El sorprendente “consejo” de Damonte a Guardiola: “Julián Álvarez es mucho más que…”

Julián Álvarez fue un integrante fundamental de la Selección argentina en el Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, no goza del mismo rol en el Manchester City, donde Pep Guardiola elige siempre a otros intérpretes para los grandes partidos. Además, hay veces que el catalán ni siquiera hace cambios sobre los 11 que inician el encuentro, como en la ida de la semifinal de la Champions League ante Real Madrid. Por eso, el DT catalán recibe muchas críticas en Argentina y el último en salir al cruce fue... Israel Damonte.

Sí, el DT de Sarmiento de Junín le apuntó a su colega español de los Ciudadanos. En charla con TNT Fútbol, Damonte hizo una observación sobre las elecciones de Pep: "Lo digo acá porque Guardiola nunca lo va a escuchar, pero yo hubiese puesto a Julián Álvarez de entrada. No sé si es porque es argentino... estoy seguro que no, porque [Erling] Haaland me encanta, pero qué se yo", expresó.

Luego, el platinado, que siempre hace ruido con sus frases, agregó sobre el ex River: "Para mí jugaría siempre. Grealish es un gran jugador, lo pagaron 100 millones, ¿no? Viste que a veces se habla de los números, de lo que vale uno, otro... seguramente sea un crack, no lo tengo tan visto, lo debo haber visto 10 partidos, pero Julián Álvarez es mucho más que Grealish", disparó.

Julián Álvarez en el banco del Bernabéu.

"A veces se equivocan los entrenadores también. Esto lo veo yo de afuera, el que lo ve todos los días es él (Guardiola). Capaz que Julián estaba descompuesto y por eso no jugó. De afuera siempre es más fácil", agregó Damonte.

Por último, dejó una frase muy graciosa sobre las cosas que suceden en el deporte: "El fútbol te da para que Damonte diga algo de Guardiola, es lo lindo que tiene esto. Ayer pasó el del basurero y me dijo 'Damonte horrible', puede ser que tenga razón, ¿me entendés? El fútbol da para eso", concluyó.