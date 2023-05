La revelación del Rolfi Montenegro sobre si el Kun Agüero va a participar de la colecta de Independiente

Independiente necesita sanear sus deudas en el exterior y por ese motivo impulsó una colecta de fondos que tiene a al influencer Santi Maratea como principal responsable y cara visible de la campaña. Paralelamente, muchos exfutbolistas de la institución aportaron su granito de arena con otro operativo que también reúne fondos para aportar al club.

En esta segunda campaña cuenta con el impulso de muchos jugadores que pasaron por la institución, quienes no solo aportaron sino también ayudan a difundir y convencer a otros futbolistas, como Fabián Assman, Federico Mancuello y el Rolfi Montenegro.

Rolfi Montenegro aporta en la campaña.

Hasta el momento, uno de los que no había participado es quien quizás sea el jugador más reconocido entre los que pasaron por el club, Sergio "Kun" Agüero. De hecho, el delantero se había sincerado sobre la poca probabilidad de que lo haga en una de sus transmisiones: "Yo no puedo estar en todas. Me gustaría estar en Independiente, pero hay tanta gente metida ahí adentro que, creo que... soy totalmente sincero, no confío en nadie".

Sin embargo, fue el propio Rolfi Montenegro el responsable de despejar las dudas este miércoles. El panelista de la señal TyC Sports, contó que Agüero "se informó, tuvo contactos con uno de los chicos que integra el grupo de WhatsApp de exjugadores que buscamos ayudar y está en charlas para ver cómo participar".

Agüero participará de la colecta en Independiente.

Con esta declaración, quedó claro que la idea del exjugador del Atlético de Madrid, Manchester City y Barcelona es contribuir con la campaña. Sea la de exjugadores o la que encabeza Santi Maratea, por lo que todavía no está claro por qué canal se implementará esa ayuda.

Hasta el momento y según la última actualización de Maratea, la recaudación para ayudar a Independiente ascendía a los 710.381.614,95 de pesos. Una cifra que genera preocupación entre los hinchas y la dirigencia porque solo accede a la mitad de lo necesario para cancelar la deuda con el América de México, por la cual el club está embargado.