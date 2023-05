Polémico rumor sobre Di María por una actitud que cayó mal en la Juventus

Ayer la Juventus empató ante Bologna, en el partido que cerró una nueva fecha de la Serie A, pero el resultado es anecdótico luego del fuerte rumor que tiene como protagonista a Ángel Di María. El Fideo estuvo ausente en el encuentro y desde Italia realizaron una fuerte acusación contra el futbolista campeón del mundo con la Selección argentina.

Según expresa el periodista de Gazzetta dello Sports, Marco Guidi, Di María no apareció en la lista de concentrados por un problema en el tobillo. Pero, al parecer, habría anunciado esa molestia una vez enterado que no formaría parte del equipo titular. "Se quejó de un problema en el tobillo al descubrir que no iba a ser titular [por Di María]. Habría comunicado el supuesto problema recién cuando le entregaron el dorsal reservado para los que no forman parte del 11 inicial", afirmó el importante medio italiano.

El posteo que generó la sospecha.

La sospecha, además, se genera teniendo en cuenta que horas antes del partido compartió una imagen en las redes sociales donde se lo ve entrenando con normalidad. Acompañó la foto con la frase: “Fino alla fine (Hasta el final)”, y el posteo fue respondido por la cuenta oficial del club de Turín quien escribió "Vamos!".

Esta situación ocurre en semanas con más dudas que certezas sobre el futuro del argentino en Juventus. Su contrato termina en junio y hasta el momento no hay demasiadas precisiones sobre si le ofrecerán la renovación. Si bien algunos directivos se mostraron a favor de que siga, estas polémicas pueden jugarle en contra al argentino.

Di María llegó a Turín a mediados del 2022 y se transformó en un jugador muy importante para Massimiliano Allegri. Sin embargo, en las últimas semanas aparecieron versiones sobre una posible salida a la Major League Soccer de Estados Unidos y también está latente su retorno a Rosario Central.