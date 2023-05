La llamativa respuesta de Beligoy sobre las polémicas arbitrales en Boca-Racing: "Obviamente..."

El Superclásico tendrá su pitazo inicial este domingo a las 17:30 horas en el Monumental. No obstante, ya comenzó a jugarse en las redes sociales y en las polémicas del último fin de semana. Los hinchas de River pusieron el grito en el cielo tras ver las faltas de Valentín Barco y Sebastián Villa que les pudieron valer la expulsión ante Racing y perderse el partido en Núñez. Consultado por estas jugadas de Boca, Federico Beligoy no quiso entrar en polémicas y pateó la pelota para afuera.

Boca venció a Racing por 3-1 en la Bombonera y llega al partido contra el máximo rival en alza. Pese al merecido triunfo, Jorge Almirón no podrá contar con Martín Payero, que vio la roja ante la Academia, y el mismo camino podrían haber transitado el Colo y el delantero colombiano por un planchazo y un codazo, respectivamente. Sin embargo, el director nacional de arbitraje no quiso brindar su visión al respecto: "No es lo que corresponde de cara a un Superclásico", aseguró.

En diálogo con Dale al medio de TyC Sports, Beligoy expresó que no sería atinado opinar sobre las polémicas del fin de semana a días del partido más importante, ya que cualquier cosa que diga podría tomarse para mal a raíz lo que suceda el domingo: "Obviamente, de cara a un Boca-River no me voy a poner a opinar de jugadas ni de River ni de Boca. Por respeto a los clubes, sus aficionados y a la mayor contienda futbolística que va a haber dentro de una semana como el Superclásico", sentenció.

Además, explicó qué jugadas deberían ser revisadas por el VAR: "El VAR no tiene que desvirtuar el partido de fútbol, sí tiene que ingresar para errores claros y obvios", expresó. Además, reveló que los candidatos a arbitrar el Superclásico del próximo domingo son Darío Herrera, Facundo Tello y Yael Falcón Pérez.

Ante la repregunta de Guido Glait sobre por qué no dio su parecer sobre las polémicas del Boca-Racing, Beligoy concluyó: "Dejame decirte que hace 30 años que estoy en esto y sé por qué digo lo que digo. Ambos planteles, cuerpos técnicos y aficiones se merecen todo el respeto como para que yo esté sentando posición sobre una jugada de Boca o de River previo al partido de dentro de una semana".