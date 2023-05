La confesión de Garnacho sobre su relación con Lisandro Martínez en el United: “Es como mi…”

Tras muchas semanas de especulación, Alejandro Garnacho recibió una dura noticia al no ser habilitado para viajar al Mundial Sub 20 de Argentina. No obstante, el hispano-argentino vivió momentos muy felices en el Manchester United y a nivel personal. En un puñado de días, el Bichito firmó su renovación con los Red Devils hasta 2028 y dio a conocer que será padre de un niño llamado Enzo. Precisamente, esa fue la figura que le otorgó a Lisandro Martínez en el día a día de Old Trafford.

En diálogo con el canal oficial del club, Garnacho comparó al campeón del mundo con una figura paterna dentro del vestuario del United: "Sí, la verdad que desde el primer día que entré al vestuario que me han tratado como uno más. Al final, soy el más joven del grupo. Lisandro Martínez es como mi padre", expresó.

Luego, el delantero de 18 años agregó que Licha siempre le dice las cosas como son: "Yo le digo que es como mi padre, porque cuando me tiene que regañar, me regaña, y cuando hago las cosas bien, me lo dice. Siempre me intenta ayudar en todo", afirmó. En su momento, el campeón del mundo había descripto a Garnacho como "picante" dentro de la cancha y un "excelente chico" fuera de ella.

Garnacho y Lisandro, campeones de la Copa de la Liga inglesa.

Además, el pibe que fue convocado a la Selección argentina en dos ocasiones reveló los otros referentes del Manchester United que lo suelen aconsejar: "Bruno (Fernandes) también es bastante cercano. Me ayuda en todo lo que puede. También soy muy amigo de (David) De Gea. Al final, los dos hablamos la misma lengua. Es un jugador muy cercano a mí, así que nos llevamos muy bien. Me ayudan bastante", agregó.

Por último, Garnacho habló sobre los objetivos que le quedan al equipo hasta el final de temporada: "Nadie en la vida imaginaría que a los 18 años ganaría un trofeo con Manchester United. Pude ayudar al equipo a lograrlo y ser parte de ello, y esto me motiva a querer ganar más cosas. Al final, yo soy muy ambicioso y no me conformo con haber ganado un solo trofeo. Esta temporada nos queda uno por delante [NdR: el United tiene la final de la FA Cup ante el Manchester City el 3 de junio], así que vamos a pelearlo todo lo que podamos. También tenemos el objetivo de entrar en Champions (League), y eso está claro. La ambición y el deseo que tengo por ganar me motivan mucho más", concluyó.