El vaticinio del tarotista de River para el Superclásico ante Boca: "Estoy muy seguro"

Si bien entresemana ambos equipos tienen un partido más que importante por la tercera fecha de la Copa Libertadores, ya se piensa en lo que será el River-Boca del próximo domingo. El Superclásico del fútbol argentino tendrá lugar el domingo 7 de mayo en el estadio Más Monumental. Y aunque falten seis días para el choque, para algunos parece que ya hay un ganador...

Al menos así lo manifestó CAN Tarot, quien vaticina los diferentes resultados del equipo conducido tácticamente por Martín Demichelis. A poco menos de una semana para el choque que paraliza al mundo del fútbol, el famoso tarotista tiró las cartas y arrojó al ganador.

- River Vs Boca - (Super clásico ) abra un ganador. Usar la cinta Violeta y pedir protección por el Millo. River lograra los 3 puntos en el monumental Domingo 7 de Mayo 17:30 hs en punto debe empezar el partido … River sabrá frenar a los primos ! @RiverPlate @RiverLPM ??uD83CuDCCF?? pic.twitter.com/pfkWgxGh1v — CAN Tarot uD83EuDD1E?uD83CuDDE6uD83CuDDF7uD83CuDFC6 (@navarreta16) April 30, 2023

"En River vs. Boca habrá un ganador. Usar la cinta violeta y pedir protección por el Millo. River logrará los 3 puntos en el Monumental. Domingo 7 de mayo, 17:30 horas en punto debe empezar el partido… ¡River sabrá frenar a los primos!", escribió junto a dos fotos de las cartas sobre la mesa.

Ante las consultas de los fanáticos de River, CAN Tarot no dudó. En primera instancia un usuario le preguntó: "¿Usted está seguro?". "Muy", respondió. Más adelante, otro de sus seguidores se sumó: "¿Puedo apostar tranquilo?", a lo que el tarotista sentenció: "Yo no hago otra lectura".

Antes de recibir al rival de toda la vida, el Millonario viajará a Brasil. En el marco del Grupo D del certamen continental, el equipo de Martín Demichelis enfrentará a Fluminense (líder de la zona) este martes a partir de las 21 horas. Pensando en el duelo con el Xeneize, José Paradela no podrá decir presente el domingo al haber sido expulsado ante Atlético Tucumán.

Por su parte, Boca también tendrá acción copera. El miércoles, en Chile, los comandados por Jorge Almirón visitarán a Colo Colo a partir de las 21. Martín Payero, expulsado ante Racing, no podrá estar en el Monumental, en una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino.