El desopilante comentario de Pedro Cachín sobre Alcaraz tras hacer historia en Madrid: "Yo lo veo como un..."

Este lunes, el argentino Pedro Cachín escribió la mejor página de su carrera en el tenis. El cordobés de 28 años bajó al estadounidense Francis Tiafoe, el 11° del ranking mundial: fue 6-1 y 7-6 para lograr el batacazo y acceder a los octavos de final del Masters 1000 de Madrid, certamen que tiene a Carlos Alcaraz como máximo candidato.

Hasta ahora, el nivel del número 2 del mundo no fue apabullante como suele mostrarse. Sin embargo, le alcanzó para meterse entre los 16 mejores de la Caja Mágica, donde enfrentará a Alex Zverev en un partidazo. Por esta razón, Cachín lo describió de forma particular a la joya de 19 años: "Yo lo veo como un alien. No es normal. Medianamente, lo que tenemos es que intentar copiar o intentamos hacer, pero es imposible lo que hace. O sea, todos los partidos dependen de él, todos. Tanto si va ganando como si va perdiendo. Como en el partido ante Dimitrov, el break que le hace es culpa de él", expresó.

Luego, Cachín, que seguramente subirá varios escalones en el ranking ATP el próximo lunes, aseguró que el resto del circuito debería aprender del juego de Alcaraz: "Dentro de lo que se puede, habría que copiarle un poco los conceptos que tiene, que es como jugar en tierra o como jugar en rápida más que cómo golpea a la bola o los golpes que tiene", afirmó.

Por otra parte, el cordobés, actual número 67 del mundo, reconoció que su actuación en el Masters 1000 de Madrid puede ser un antes y un después en su carrera: "Sí, es un punto de inflexión. Siempre confío en los procesos. Este era mi primer año en la élite y sabía y estaba convencido de que iba a dar un paso adelante y ganar partidos. y así ha sido. Al principio de año no gané partidos, pero después las victorias llegaron. En el torneo de Madrid, aunque era un challenger, llegué lejos y eso me vino bien. Voy para adelante y en este torneo se ha visto que he crecido en el nivel. He demostrado que pertenezco aquí y puedo estar en este tipo de torneos", concluyó.

Tras lograr el triunfo de su vida, Cachín va por más. Este martes, el argentino enfrentará al alemán Jan-Lennard Struff, que ocupa el puesto 65° del ranking ATP. El partido tiene horario de inicio a las 11:20 de la mañana, aunque podría comenzar más tarde en caso de que se extiendan otros encuentros. En cuartos de final espera el ganador Bernabé Zapatta Miralles y Stefanos Tsitsipas, que venció al argentino Sebastián Báez.