La revelación de Fatura Broun sobre la agresión que sufrió en la cancha de Newell's: "Me cae una bomba, me..."

Newell's y Rosario Central empataron en un clásico de la ciudad tan picante como cualquier otro. El clima hostil que vivió el Canalla en el Parque Independencia comenzó en la llegada del plantel auriazul al Coloso Marcelo Bielsa, ya que los hinchas locales lo recibieron con piedrazos al ómnibus visitante. Esto se trasladó al inicio del partido, cuando Fatura Broun saltó al campo de juego y le cayó un proyectil desde las tribunas que le hizo un corte en la cara.

Tras el empate en cero, el arquero de Rosario Central reveló cómo fue la situación y cómo lo afectó durante el partido: "Estábamos caminando lo más bien hacia la mitad de la cancha y siento que me cae una bomba en el pecho, me explota y me lastima ahí abajo del ojo. Decí que no me agarró el ojo", detalló Broun.

Luego, el guardameta del Canalla agregó: "Hasta ahora estoy aturdido. Tengo los oídos que no escucho nada". El experimentado arquero tuvo que jugar con una venda sobre su pómulo derecho por un corte del cual salía sangre. El clásico de Rosario se vio demorado por esta situación y otros incidentes.

En cuanto al partido, Broun aseguró que estuvo tranquilo y que Central se va contento porque estuvo más cerca de la victoria que Newell's: "Tranquilo, la verdad que fue un lindo partido. Tuvimos las más claras y no la pudimos meter. Ellos tuvieron la pelota, pero no supieron qué hacer o no generaron peligro. Casi no tuve trabajo".

"Contento porque seguimos con una racha importante acá sin perder de hace muchos años. Uno como hincha valora eso. Nosotros queríamos ganar porque es lindo cuando termina la fecha y te ves ahí arriba", cerró Broun. Con este empate, Central suma 18 puntos y quedó a tres del líder River, que tiene que visitar a Huracán.