Escándalo: Federico Valverde le pegó una trompada a un rival en el estacionamiento por un repudiable comentario

"Lo que pasa en la cancha, queda en la cancha", reza una de las tantas frases hechas del fútbol. Sin embargo, hay situaciones que traspasan cualquier límite o, en este caso, la línea de cal. La victoria del Villarreal ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu terminó en una escandalosa pelea entre Federico Valverde y Alex Baena, jugador del Submarino Amarillo.

El uruguayo fue tapa de todos los diarios en España porque fue a buscar al volante del conjunto visitante en el estacionamiento del Bernabéu y le pegó una trompada. El hecho se destapó luego de que Baena sea visto con una marca de un golpe en su rostro. Aunque todo sucedió este sábado, la pelea tiene origen en un desagradable comentario del español al jugador de la Celeste en el cruce por Copa del Rey.

En el estadio de la Cerámica, el Madrid eliminó al Villarreal el 19 de enero de este año. En ese partido, Baena le habría pegado a Valverde con un comentario repudiable: según diferentes versiones, el joven de 22 años se habría burlado del uruguayo por el problema que tuvo su mujer, Mina Bonino, en el embarazo de su segundo hijo. En aquel entonces, el español negó haber dicho algo sobre el tema durante el encuentro.

Casi tres meses después, Valverde no olvidó ese episodio y le dejó hinchado el pómulo izquierdo a Baena. El video que evidencia cómo quedó el rostro del jugador de Villarreal fue difundido por el Chiringuito, pero la dirigencia del club de Castellón asegura que tendría más pruebas del golpe del Pajarito.

A raíz del escándalo, Baena retuiteó un comentario de un seguidor que aseguraba que las noticias sobre la situación que atravesaron Bonino y Valverde no habían salido en los medios para la fecha del partido por Copa del Rey. Sin embargo, la argentina no quiso saber nada con las excusas del jugador del Villarreal: "El límite llega hasta el dolor de la otra persona y bastante tuve para que vengan a cuestionarme las fechas sobre la salud del hijo que espero. Y a pesar de todo, de corazón, no le deseo a nadie que tenga que pasar por una situación similar", expresó en Twitter.

Por último, concluyó: "Tengo que salir a dar yo explicaciones de cuándo me dijeron que mi embarazo no podía continuar? Nos callamos casi dos meses esperando los resultados para saber si podíamos continuar o no, teniendo ya CINCO meses de gestación. Es lo último que voy a poner. Pero para mí es una tontería revivir esto y poner en tela de juicio fechas y noticias. Pero ya era de carácter público que algo sucedía con mi embarazo".