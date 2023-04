El guiño a Boca de una superestrella del París Saint Germain: "Me queda pendiente jugar en la Bombonera"

El fútbol argentino en general despierta pasiones en todas partes del mundo, por eso no es de extrañar que las distintas figuras internacionales elijan un equipo con el cuál identificarse. Es el caso del laureado defensor español Sergio Ramos, quien volvió a referirse a su equipo favorito del país: Boca Juniors. El compañero de Messi habló de la Bombonera y su materia pendiente.

En una entrevista con el medio Bolavip desde el Parque de los Príncipes, recinto donde juega su club París Saint Germain, el zaguero campeón del mundo respondió por cuál es su estadio favorito. Lejos de quedar bien con su equipo o seguir la lógica y elegir el Bernabéu del Real Madrid, optó: "La Bombonera".

Luego deslizó una frase que generó ilusión en todo el planeta xeneize: 'Me queda pendiente jugar en la Bombonera por el afecto que le tengo a Boca''.

El caso de Daniele De Rossi rompió definitivamente los moldes, luego de que una figura del mismo calibre internacional (también campeón del mundo) decidiera abandonar el club de sus amores para vivir la "experiencia Boca". A Ramos el presente lo aleja cada vez más del club parisino y no son pocos los que se ilusionan con tentarlo.

Sergio Ramos.

Otros guiños a Boca

No es la primera vez que Ramos se refiere al club argentino y su fanatismo. Hace un tiempo, en una entrevista, expresó: "A mí siempre me generó simpatía el fútbol argentino. Porque siempre me han dicho que tengo muchas similitudes al jugador argentino. El pelo largo, ir siempre al corte, al cruce, y ese tipo de rasgos. El Boca Juniors, no es que me haya tirado más, pero siempre me ha simpatizado un poco más“.

Esta vez, en el marco del mismo ciclo de entrevistas con los jugadores del PSG, al defensor español se le sumaron el portugués Vitinha y el español Fabián Ruiz. Mientras que Marquinhos consideró que la Bombonera es el estadio sudamericano más difícil en el que le tocó jugar.