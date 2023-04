El fuerte rumor de último momento sobre el DT que anunciaría Boca

Finalmente, habría llegado el humo blanco a La Boca. Este sábado por la noche, el rumor de que Juan Román Riquelme eligió a Jorge Almirón como próximo entrenador de Boca tomó muchísima fuerza. Tras varios días de una especulación casi sin precedentes, la novela del nuevo DT xeneize habría llegado a su fin.

Almirón llegó a Argentina durante la semana.

Luego de recibir el "no" del Tata Martino, Boca se contactó con varios técnicos y se dieron diferentes versiones sobre muchos otros. También se especuló mucho con el día en el que llegaría el anuncio, a lo que Chicho Serna dejó una frase muy particular: "Todavía no hay humo blanco", tiró el último jueves.

Según pudo saber MDZ Online, las condiciones de la llegada de Almirón a Boca estarían arregladas hace una semana. Tanto en lo futbolístico como en lo económico, el exentrenador del Granate habría dado el sí, pero no habían firmado el acuerdo porque Riquelme quería esperar a ver qué sucedía con Diego Martínez en Tigre y si José Pekerman demostraba interés en dirigir al Xeneize.

Almirón no tuvo buenos pasos por Independiente y San Lorenzo, pero salió campeón con Lanús.

Esta incertidumbre de parte de la dirigencia azul y oro para con Almirón tendría una justificación: el disgusto de la gente por la elección del ex técnico de varios equipos del futbol mexicano. Sin embargo, el Xeneize no puede perder más tiempo y habría optado por el entrenador de 51 años.

En los últimos días, los hinchas se dieron cuenta de que el ex San Lorenzo, Independiente y otros había comenzado a seguir a Boca en Instagram. Esto provocó una ola de disgusto entre los usuarios xeneizes en las redes, ya que muchos no quieren al ex Atlético Nacional en el banco de suplentes de la Bombonera.

Mientras el equipo era dirigido por Mariano Herrón en Venezuela, Riquelme y el Consejo de Fútbol trabajaba para cerrar al entrenador. Finalmente, sería Almirón, que viene de trabajar en el Elche de España y Lanús como sus últimas experiencias en el banco de suplentes.