La honestidad brutal de Galtier en la previa de un partido clave para el PSG: "Hemos fallado en..."

El entrenador del PSG, Christophe Galtier, intentó hoy rebajar la tensión entre su jugador estrella, Kylian Mbappé, y el club por cuenta de los derechos de imagen al asegurar que "el malentendido" entre ambas partes es cosa del pasado, pero además realizó una cruda autocrítica en la previa del partido ante el Niza por una nueva fecha de la Ligue 1.

"Debemos mostrar más personalidad, también tener mucho orgullo. Nuestra situación no es aceptable. No debemos actuar, sino reaccionar. Hablé, expliqué, pedí más inversión. También hay que ser mucho más respetuosos con las instrucciones y el plan de juego, porque hemos fallado en la organización pero también en el compromiso", expresó Galtier.

En la misma línea, agregó: "Tengo mi parte de responsabilidad, el entrenador y su cuerpo técnico, los jugadores también. Cuando hablé con los jugadores al comienzo de la semana, mencioné las responsabilidades compartidas. Tenemos que salir de esta espiral. Está en juego el undécimo título para el Paris Saint Germain. Eso les dije a los jugadores, estamos seis puntos por delante. Pero, ¿qué hacemos con estos seis puntos? ¿Nos estamos dejando en un callejón sin salida o estamos reaccionando?".

"Tenemos que reaccionar en cuanto al estado de ánimo, la calidad de nuestro juego. Tenemos que ser mucho mejores de lo que hemos estado siendo últimamente, con un poco más de iniciativa, mucho más esfuerzo y tener mucho equilibrio. También concedimos demasiados goles", finalizó Galtier.

Durante la charla con los medios, el DT fue consultado sobre la presencia del presidente Nasser Al-Khelaïfi y contó: "Habló esta mañana con todos, no solo con los jugadores. Obviamente me siento preocupado por el discurso del presidente. Eso demuestra que no podemos seguir en esta situación. Fue un discurso bastante claro y preciso para todos. Yo también, incluido".