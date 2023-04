El sorpresivo motivo que podría alejar a Mascherano de la Selección argentina Sub 20

El andar de la Selección argentina Sub 20 dirigida por Javier Mascherano en el último Sudamericano para la división no fue el mejor. El equipo no pudo clasificar al Mundial que iba a disputarse en Indonesia y el entrenador presentó la renuncia. SIn embargo, luego hubo un operativo seducción para que retome el cargo.

El cambio de sede que benefició a Argentina (aunque resta oficialización seguramente será la nación organizadora) aceleró el regreso de Mascherano al Sub 20 y el DT ya se preparaba para la próxima convocatoria. Sin embargo, una sorpresiva oferta proveniente desde Qatar puede poner en duda la continuidad en la albiceleste.

Javier Mascherano.

Según aseguró el periodista de TyC Sports, César Luis Merlo, Mascherano recibió una oferta formal del Al-Rayyan de la liga de ese país, sede del último Mundial.

El equipo qatarí supo tener a Gabriel Mercado en su plantel. Actualmente está ubicado en la 10° ubicación de la tabla, lo que obliga al equipo a jugar una fase eliminatoria para evitar el descenso.

Mascherano todavía no respondió la oferta porque su cabeza está metida a pleno en el proyecto de Selecciones de AFA. Sin embargo, el poder económico y la propuesta deportiva del club árabe puede tentar al entrenador. Por el momento, planifica cuál será su cuerpo técnico en caso de continuar en la Selección Sub 20.