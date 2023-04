El picante ninguneo de Felipe Melo a River antes de enfrentarlo por la Libertadores: "Me da…"

Felipe Melo, futbolista del Fluminense de Brasil y reconocido fanático de Boca, se refirió al duelo con River, con el que recién chocará el 2 de mayo por la tercera fecha del grupo D de la Copa Libertadores, y fiel a su estilo comenzó a poner picante al choque con un ninguneo al Millonario.

Luego del triunfo de ayer en el estreno frente a Sporting Cristal como visitante por 3-1, el volante que actualmente se desempeña como zaguero fue consultado por el tropiezo de los de Núñez en el arranque copero ante The Strongest que le ganó por 3-1 en La Paz y lanzó sin vueltas: "A mí de verdad me da igual lo que pase con River".

En esa línea, el futbolista de 39 años y larga trayectoria en Europa reconoció que no piensan en sus rivales sino en hacer su parte. "Tenemos que hacer nuestro trabajo y ganar. Tuvimos un partido difícil y el próximo también, como todos los encuentros en la Libertadores. Debemos estar preparados, entrenar mucho, con humildad, y hacer lo que debemos hacer", aseguró.

Hace tiempo que cada vez que puede el ex-Palmeiras reconoce sus ganas de vestir la camiseta del Xeneize y el año pasado en una oferta con D Sports Radio reconoció: “Tengo ganas de ir a la cancha de Boca, estar con La 12. Román me mandó dos camisetas de Boca. Tuve la ocasión de jugar en el fútbol argentino, pero no llegó ninguna oferta”.

Además, reveló su deseo de estar en la popular: "En la Argentina soy hincha de Boca. Cuando me retire me gustaría ir a ver un partido, pero no en el palco, sino con la gente, eso me da ilusión. Para mí es una de las mejores hinchadas del mundo. Es un club que te hace enamorar".