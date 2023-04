El Gato Sylvestre tiró una bomba sobre el DT que Riquelme quiere para Boca: "Tendría un efecto electoral"

Ni Jorge Almirón, ni Diego Martínez, ni José Pékerman. El elegido por Juan Román Riquelme para reemplazar a Hugo Ibarra como entrenador de Boca sería Carlos Bianchi. Así lo expresó Gustavo "Gato" Sylvestre, periodista de Radio 10, quien explicó los motivos de la decisión que tomaría el vicepresidente del club.

Según contó durante su programa, expresó que "lo está esperando (está de viaje por Europa) para preguntarle cara a cara, porque Riquelme no busca técnicos que están trabajando. Riquelme busca un técnico que tenga efecto electoral en este año muy importante en el país y en Boca. Que le sirva a Román ganar las elecciones de este año".

"La información es el nombre que tiene en la cabeza, el hombre tiene que cambiar muchas cosas para aceptar. El único nombre que Román Riquelme tiene en la cabeza y que está esperando es el de Carlos Bianchi", expresó Sylvestre en un video que en pocos minutos se viralizó, teniendo en cuenta que muchos fanáticos xeneizes sueñan con ver nuevamente al Virrey.

No es la primera vez que el nombre de Bianchi sobrevuela la Bombonera. Días atrás fue su nieto quien manifestó el deseo de verlo trabajando y expresó la cercana relación que mantiene con el ídolo: "Yo, como hincha, quiero que mi abuelo vuelva a ser técnico de Boca. Carlos habla bastante seguido con Román, son amigos".

Otro que apareció hablando de él fue Carlos Ischia, quien -además de postularse para el cargo- reconoció que "sería muy bueno volver a Boca junto a Bianchi y Veglio", aunque aclaró que "Carlos (Bianchi) me dijo hace un par de años que ya no va a trabajar más". Los nombres y las bombas siguen apareciendo, pero Román no da indicios sobre quién será el nuevo DT de Boca.