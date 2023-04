El "aviso" de La Doce ante la vuelta de Rafa Di Zeo y Mauro Martín a la Bombonera: "Esto será como el…"

Boca recibe a Colón en la Bombonera, en un partido importante para la Liga Profesional y la posibilidad de volver a pelear el campeonato. Sin embargo, las miradas estarán puestas en las tribunas, primero para descubrir la reacción de la gente ante el irregular momento del equipo y la indefinición sobre el técnico; y segundo, porque la jornada marcará el retorno a la cancha de los jefes de la barra brava xeneize, Rafael Di Zeo y Mauro Martín.

Los dos integrantes de La Doce tenían prohibido el acceso a la Bombonera desde 2017, pero esa prohibición caducó y no hay voluntad política para renovarla, por lo que están habilitados para volver a ingresar al estadio.

Rafael Di Zeo, líder de la barra de Boca.

El último partido en el que estuvieron presentes había sido ante Defensa y Justicia, el 1° de abril de ese año. Tras ese encuentro y en el marco del aniversario del club (3 de abril), los dos históricos barras fueron ingresados en la lista de derecho de admisión por el Gobierno nacional entonces dirigido por Mauricio Macri, junto con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Guillermo Madero, otro nombre clave, ocupaba el lugar del titular del Comité de Seguridad deportivo.

Los clubes son los que solicitan la inclusión a la lista. Pero esta vez, tanto el club como desde el Gobierno nacional le darán la posibilidad de no volver a la lista, luego de que sus causas legales avanzaran hacia la absolución. Solo la medida judicial pendiente de Di Zeo -que data de 2013 por instigación a un crimen de dos barras en una interna- puede prestarse para el análisis, porque el sobreseimiento no quedó firme. Aún así, la apelación debe presentarse el miércoles y no tendría un impedimento para volver a la Bombonera.

Así las cosas, según informó Gustavo Grabia, periodista de TyC Sports especialista en temática sobre violencia en el fútbol, se espera un gran recibimiento por parte de la barra de Boca para con los dos líderes de La Doce, como si se tratase de los futbolistas mismos. Tal como contó el especialista en temática sobre violencia en el fútbol, desde el entorno de la barra aseguraron: “Esto será como el festejo de Argentina contra Panamá”, en relación a la fiesta que se vivirá en las tribunas para darle la bienvenida a Rafael Di Zeo y Mauro Martín tras seis años de ausencia de las canchas argentinas.