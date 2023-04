Deportivo Maipú se mide contra Gimnasia de Jujuy para seguir de racha

Este viernes no hay descanso para el Deportivo Maipú. Mientras buena parte de la sociedad mendocina disfruta del feriado, el Cruzado sale al ruedo para medirse contra Gimnasia de Jujuy desde las 17. ¿El objetivo? Poder volver a sumar de a tres y empezar a lograr regularidad en la Primera Nacional.

Las lesiones no dejan en paz al entrenador Luís García y la lista de bajas no descansa: a las ausencias confirmadas en la previa de Rubens Sambuenza, Nicolás Del Priore y Álvaro Veliéz se sumó la de Guillermo Ferracutti. El defensor sintió una molestia en la previa y quedó descartado. Para colmo, Gonzalo Klusener no está al 100% e ira al banco de suplentes.

Sambueza es una de las tantas bajas del Cruzado por lesión.

Así, el técnico tiene que seguir apelando al ingenio para poder armar el once titular fecha a fecha. En este caso, el que ingresará en el lateral izquierdo será Matías Viguet, siguiendo con la tónica de no poder repetir equipo. El resto, sería el mismo que derrotó a Ferro en Caballito: Cozzani, Moyano, Coronel, González, Viguet; Manzur, Montero, Herrera, Eggel, González y Enriquez.

Gimnasia de Jujuy hoy es un rival directo en la pelea de ese pelotón en zona de Reducido. El elenco norteño está un punto abajo pero viene de ganar tres de los últimos cuatro partidos. El mendocino Laucha Luchetti, Hernán Pellerano y Leandro González son los nombres de experiencia con los que cuenta Marío Gómez.