Agustín Canapino reveló el video que muestra cómo esquivó un accidente a 360km/h en la IndyCar: "Llegué a…"

Lo que está haciendo Agustín Canapino en la IndyCar sorprendió a todos. El de Arrecifes, que jamás había manejado un monoposto, está demostrando que le sobra talento e ilusiona a los fanáticos argentinos que sueñan con verlo festejar algún podio y, tal vez, alguna victoria en la popular categoría estadounidense.

El pasado domingo tuvo otra gran actuación ya que finalizó 12do en su primera competencia en óvalo y, el cuatro veces campeón del Turismo Carretera, compartió imágenes de lo hecho. En sus redes sociales, Canapino mostró cómo esquivó el accidente entre entre Graham Rahal y Devlin de Francesco, y reveló un charla que mantuvo con Ricardo Juncos.

"Acá está el momento de la radio que se hizo viral junto a @ricardojuncos... a 360km/h, superando un auto, en plena batalla sobre el final de la carrera, llegué a esquivar el accidente que sucedió justo delante mío", escribió el piloto argentino que se ubica entre los quince mejores del campeonato de la especialidad.

"Ah no, no. Nunca vi algo parecido en mi vida, qué locura esto", le dijo a su equipo el argentino. "Tranquilo, cómo estás, cómo venís", le respondió Juncos para mantenerlo en calma, a lo que Agustín agregó: "Vengo bien, me trabé ahí y me volvió a pasar Callum (Illiot, su compañero), no quiero molestarlo". "Venís haciendo un carrerón, boludo, un carrerón. Impresionante lo que estás haciendo. Estamos 12 y 13. Van a quedar 20 vueltas. Venimos muy bien", agrega el propietario del equipo.

"La adrenalina es gigante y por eso mi reacción cuando pasa el golpe de Rahal con De Francesco. No te puedo explicar la sensación, porque le pasé así -dijo separando brevemente sus dedos pulgar e índice- y venía rozando los 370 kilómetros por hora porque venía en el túnel de succión. No quiero ni pensar qué hubiese pasado si los enganchaba a 370 km/h", cerró. El resultado obtenido en Texas lo transformó en el mejor rookie y ya piensa en lo que será la próxima fecha, el 16 de abril en Long Beach.