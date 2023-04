La rotunda sentencia de un futbolista de The Strongest sobre los jugadores de River en la altura: “Se los veía…”

River comenzó su participación en la Copa Libertadores con una derrota ante The Strongest. El 1-3 que sufrió el equipo de Martín Demichelis no marca lo que se vio en cancha, el millonario pudo marcar más goles, aunque por momentos los jugadores sintieron los 3.625 metros de altura de La Paz, algo que notó Eugenio Isnaldo, volante argentino que milita en el equipo boliviano.

En diálogo con D Sports Radio, el ex Newell's y Atlético Tucumán, contó: "Se los veía cansados, agotados. No están acostumbrados a jugar a ese ritmo. Molesta escuchar que River no juega contra The Strongest, sino contra la altura", y agregó: "Apuntamos a quedarnos con los nueve puntos en Bolivia. Nos propusimos avanzar de instancia". En la primera jornada, River no fue el único que sufrió la altura ya que tanto Flamengo y Palmeiras, también cayeron en su debut jugando con ese factor extra.

Isnaldo, en acción ante River.

Tras la derrota, el plantel regresó de Bolivia y se entrenó por la tarde en el River Camp de cara al compromiso ante Huracán del domingo en Parque Patricios. Los jugadores que sumaron minutos anoche realizaron tareas regenerativas livianas para recuperarse del desgaste de la altura y el resto hizo una activación física con pelota apuntando al encuentro del fin de semana.

En cuanto al equipo, Martín Demichelis va a esperar al menos 48 horas para elegir a los titulares aunque se estiman los regresos de Milton Casco, Leandro González Pírez e Ignacio Fernández, quien fue al banco de suplentes por primera vez. El uruguayo Nicolás de la Cruz, que no viajó por una inflamación en la rodilla derecha provocada por un traumatismo, trabajó de manera diferenciada y está en duda para sumarse a la lista de concentrados.

Demichelis debe evaluar el tema de las cargas de trabajo porque luego del partido ante Huracán del domingo, el equipo recibirá el jueves a Gimnasia y Esgrima La Plata, después viajará a Rosario para jugar contra Newell's y el 19 de abril volverá a tener fecha de Libertadores de local ante Sporting Cristal.