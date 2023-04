La reacción del PSG tras el fuerte posteo de un Mbappé indignado que recorrió el mundo

Kylian Mbappé encendió la polémica en el Paris Saint-Germain por enésima vez. A través de su cuenta de Instagram, el crack francés apuntó contra el club por un video con el objetivo de retener a sus socios y captar nuevos de cara a la próxima temporada. Pese a ser la figura central del spot publicitario, el 7 no fue informado de la intención detrás del corto y explotó en sus redes sociales: "El PSG es un gran club y una gran familia, pero no es el Kylian Saint-Germain", disparó.

El comunicado fue una historia de Instagram con texto blanco sobre un fondo negro. Con unos simples pero contundentes renglones, Mbappé armó un nuevo foco de conflicto: "“Acabo de participar en el visionado de la campaña de renovación del club para la temporada 2023-24. En ningún momento se me informó del contenido de la entrevista con mi interlocutor. Parecía una entrevista básica, del día a día, para un tema de marketing. No estoy de acuerdo con el vídeo que se ha publicado. Por eso lucho por los derechos de imagen individuales”, explicó. Cabe recordar que Donatello ya había tenido problemas por sus derechos de imagen durante Qatar 2022, cuando no quiso posar para Budweiser cuando fue elegido figura de varios partidos de Francia.

El comunicado de Mbappé tras el video del PSG que lo enfureció.

Como era de esperar, esto tuvo repercusión casi inmediata en el fútbol mundial. En medio de otra temporada decepcionante, las durísimas palabras del delantero encendieron las alarmas en el PSG. De forma casi automática, el club bajó el video de su canal de YouTube y las demás plataformas donde se lo podía encontrar.

Según expresó L'Equipe a través de una información de France Bleu Paris, Mbappé no habría dado el visto bueno para el spot y los encargados de la grabación, edición y publicación habrían pedido disculpas lo más rápido posible para evitar que el enojo de la figura crezca.

De hecho, otro diario como Le Parisien aseguró que el comunicado de Mbappé en Instagram puso patas para arriba al equipo de comunicación del PSG: "Un mensaje que inmediatamente prendió fuego a la sede del club. Se sucedieron las reuniones de crisis entre el departamento de marketing y los responsables de comunicación", informa el medio antes mencionado.

El video que enfureció a Mbappé mostraba al máximo goleador de la historia del PSG sentado en las tribunas del Parque de los Príncipes. Más allá de su reacción posterior, otro aspecto que llamó la atención de la campaña es que ni Lionel Messi ni Neymar aparecen en el spot, lo que habla las claras de la intención del club de tener al 7 como máxima figura y la probable salida de los cracks sudamericanos para la próxima temporada.

"Ser parisino, es ser orgullosos de lo que somos, de lo que representamos, de ser ambiciosos, de querer hacer cosas, ganas de ganar, de superarnos siempre y nunca olvidar de dónde venimos”, aseguró Mbappé en un video que, a pedido suyo, se borró de todas partes.