La picante advertencia del argentino Ponzinibbio a Holland a horas de la pelea de UFC: "Que se joda si..."

Este sábado, Santiago Ponzinibbio buscará dejar la bandera albiceleste bien en alto desde el Miami-Dade Arena, Florida. La Daga argentina enfrentará al estadounidense Kevin Holland en una pelea que forma parte del UFC 287, una de las veladas más anticipadas del año en el mundo de las artes marciales mixtas. En una noche protagonizada por figuras como Israel Adesanya, Alex Pereira y Jorge Masvidal, el platense quiere robarse el show.

Como sucede en muchas ocasiones, la previa al combate entre Ponzinibbio y Holland estuvo marcada por la polémica y los cruces dialécticos. El estadounidense de 30 años pidió que la pelea pase de ser en categoría welter (170 kilos) a la categoría medio (185 kilos). Esto provocó el enojo del Rasta, de 36 años y en una buena racha de 9 victorias en sus últimas 12 entradas al octágono: "Si no lo sabes, firmamos un contrato. El contrato dice el peso. Si quiere cambiar el peso, tiene que hacerlo antes de firmar el contrato", advirtió.

Ponzinibbio enfrentará al norteamericano Holland.

Luego, el peleador argentino formado en Brasil, que tiene récord total de 29 victorias (16 por KO) y seis derrotas, cortó por lo sano el pedido de su rival: "No me importa. Podemos hablar de todo, sólo de dinero. Si pones dinero, hablamos. No tengo problema. Pero firmó un papel que dice 170. No me importa lo que está hablando. Que se joda", sentenció.

Ponzinibbio viene de ganarle al estadounidense Alex Morono en el UFC 282 en diciembre de 2022. En aquella ocasión, el platense venció a su rival por TKO en el tercer asalto y su performance le sirvió para llevarse el bonus económico a la Actuación de la Noche. Por eso, entiende que una victoria ante Holland, favorito en las casas de apuestas, lo acercaría a la conversación por el título mundial de peso welter: "Gané nueve peleas en mis últimas 12, dos decisiones divididas (derrotas), peleas cerradas con tipos duros, siempre peleando con tipos duros. Una vez más, me dan un gran nombre. Creo que Kevin Holland es un tipo muy duro y uno de los nombres más grandes de la compañía. Una buena victoria sobre él, me van a poner en la conversación por el título", aseguró.

Ponzinibbio viene de ganar en el UFC 282: ¿repetirá en otro evento numerado?

Por último, el argentino mejor considerado en el mundo de las MMA agregó que su objetivo en la UFC es llegar a la cima: "Siento que lo tengo todo para tener mi oportunidad por el cinturón y ser campeón del mundo. He estado trabajando para eso. Acepto los retos que me da la UFC. Yo no pedí esta pelea, ellos vinieron con esta pelea, yo digo por supuesto que sí. Sé que es un reto, sé que este tipo es duro. Pero sé que estoy listo para acabar con él y para mostrar al mundo que estoy listo para estar entre los mejores pesos welter, y estoy listo para aprovechar mi oportunidad por el cinturón". Cabe destacar que el actual campeón de la categoría es el jamaiquino Leon Edwards.

Con esta previa caliente en los micrófonos, hay promesa de gran batalla en Miami. La velada del UFC 287 comenzará a las 23:00 horas (horario de Argentina) de este sábado 8 de abril y la pelea de Ponzinibbio y Holland está pactada como la segunda de la noche. La transmisión está a cargo de ESPN y Star+.