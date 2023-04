El DT que se "ofreció" a dirigir en Boca junto a Bianchi: "Sería muy bueno, pero Carlos…"

Mientras Juan Román Riquelme define con el Consejo de Fútbol quién será el reemplazante de Hugo Ibarra, técnicos con pasado en Boca se postulan para ocupar el cargo. El último en "ofrecerse" es Carlos Ischia que lo hizo de una manera particular ya que agregó a Carlos Bianchi en sus deseos. En diálogo con Boca de Selección, el DT de 66 años expresó su deseo.

Carlos Bianchi con Carlos Ischia.

"Sería muy bueno volver a Boca junto a Bianchi y Veglio, pero Carlos (Bianchi) me dijo hace un par de años que ya no va a trabajar más. Me encantaría volver a la dirección técnica de Boca. No tengo ningún problema con eso. Tengo una muy buena relación Román, pero muy mala con Ameal. Él me echó", reveló el entrenador que dirigió al Xeneize entre el 2008 y el 2009.

Además, durante la charla, Ischia destacó a Martín Palermo como un buen candidato para ser el entrenador xeneize: "En seis meses, Palermo va a tener la espalda para poder dirigir a Boca. Él se lo merece y va a ser técnico de Boca". En los últimos fueron varios los nombres que sonaron para sentarse en el banco pero por el momento no hay definiciones.

Gerardo Martino, el principal apuntado, le dijo que no a la oferta, pero también aparecen en carpeta José Pékerman y Diego Martínez, quien ahora asoma como la opción número 1 para el Consejo. Mientras tanto, Mariano Herrón sigue trabajando ya que el jueves se medirá ante Monagas en el estreno Xeneize en la Copa Libertadores.

El Xeneize consiguió cierta tranquilidad tras vencer por 3-0 a Barracas . El equipo dejó una buena imagen el sábado anterior, por lo que el DT planea mantener el once inicial en su visita a Venezuela. Es decir: Sergio Romero; Nicolás Figal, Facundo Roncaglia, Bruno Valdez, Frank Fabra; Pol Fernández, Alan Varela, Juan Ramírez; Luca Langoni, Darío Benedetto y Sebastián Villa.