Migliore salió a cruzar a Riquelme por sus dichos sobre la final de Madrid: “Duele que la…”

"Dentro de poco este señor Ibarra, que no se ni quien es, o alguno de ellos va a querer decir que nosotros perdimos esa final en Madrid, entonces por las dudas lo aclaro antes", declaró Juan Román Riquelme en TNT Sports. Su frase sobre la final de Copa Libertadores perdida ante River generó mucho ruido en el mundo Boca y Pablo Migliore, exarquero de mala relación con el vicepresidente, salió al cruce.

Desde su cuenta de Twitter, Migliore, que hace varias semanas que declara diferentes cosas sobre Riquelme, aseguró que su excompañero confundió las cosas y que no puede desligarse de aquella derrota, ya que es algo compartido entre todos los hinchas: "La final de Madrid es un tema que disfrutan 'ellos'. No nos tocó, punto. Duele que JRR [Juan Román Riquelme] la use para dividir el sentimiento", comienza el extenso comunicado del exarquero.

Luego, el ex San Lorenzo y Racing sigue pegándole a Riquelme: "Aunque no sorprende, es de la época en la que Don Soy Bostero enseñaba que una Libertadores vale 10 torneos locales". Cabe destacar que el apodo irónico de 'Don Soy Bostero' para el vicepresidente llega a raíz de la repetición de su fanatismo por el club y del nombre de la agrupación con la que se presentará a las elecciones de Boca en diciembre.

La filosa crítica de Migliore a Riquelme por sus dichos sobre la final de Madrid.

Por último, Migliore concluyó por todo lo alto: "Ahora nos enseña que son importantes los campeonatos de Reserva y del fútbol femenino. ¡Esclavo del sentimiento siempre! ¡Rehén de la política nunca!", disparó.

"Voy a ser bostero hasta el día que me muera... Y solamente tengo las cosas claras: amo a mi club y soy el hombre más feliz del mundo porque volvimos a ser un club de fútbol. Yo de chico me hice hincha de este escudo, esta gente es hincha de un partido político. Las cosas son demasiadas claras. Deberían venir a alentar a Boca si tan hinchas son", apuntó Riquelme contra Andrés Ibarra, precandidato apoyado por Mauricio Macri para la oposición.