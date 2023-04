La tajante frase de Insúa sobre el polémico gol anulado a San Lorenzo ante Vélez: “Mis colaboradores me…”

El entrenador de San Lorenzo, Rubén Darío Insúa, habló luego del empate ante Vélez y expresó que había quedado "relativamente satisfecho" y evitó entrar en polémicas al momento de hablar del tanto anulado a Adam Bareiro, que pudo cambiar el resultado de un partido cerrado jugado en Liniers. "En la cancha no me gusta opinar cuando no tengo certezas", dijo.

Adam Bareiro convertía el 1-0 para San Lorenzo pero Mastrángelo lo anuló por falta previa a Brizuela. #LPFxTNTSportsf pic.twitter.com/0WPthfeWgD — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) April 29, 2023

Luego, agregó: "Mis colaboradores me dijeron que lo vieron por televisión, pero ya pasó el partido. Salvo ese hecho puntual, después el árbitro dirigió bien y hubo un desarrollo de dos equipos que siempre intentaron jugar bien al fútbol". Sobre el partido, realizó un claro análisis y se mostró satisfecho: "Todas las posibilidades de gol del partido las tuvimos nosotros".

"Defendimos bien de mitad de cancha hacia atrás. Vélez tiene buenos jugadores, de muchos recursos técnicos que se equivocan poco, le das ventaja en los últimos metros de la cancha. Pero nosotros colectivamente hicimos un muy buen partido, pudimos neutralizar a un rival de esas características", explicó Insúa.

El empate no le permitió acercarse a River, que también había igualado, y se mantiene a sis puntos. El próximo miércoles, el Ciclón jugará con Palestino en Rancagua, a 100 kilómetros de Santiago de Chile, por la tercera jornada del grupo H, encuentro en el que podrá contar con Agustín Giay, Agustín Martegani y Ezequiel Cerutti.

"El médico me dijo que estaban todos en buenas condiciones. Un poco cansado Giay, pero normal porque se había perdido uno o dos entrenamientos por una contractura, pero faltando diez minutos hicimos el cambio", cerró.