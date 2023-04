El palazo de Galtier a Messi y al resto de los jugadores del PSG tras la derrota: "Ninguno puede..."

??Christophe Galtier : « Aucun joueur ne peut se satisfaire de son match aujourd’hui. […] Après une telle prestation, je pense pas qu’il y’ait un joueur qui puisse dire "moi j’ai fait mon match". On doit faire plus quand on a l’ambition d’être champion. » pic.twitter.com/eBqZauhKo6