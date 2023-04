La tremenda frase de Brito sobre Messi y River: "Hay que ser soñador y mi sueño es…"

El presidente de River, Jorge Brito, aseguró que está muy difícil repatriar a los exfutbolistas del club, sobre todo a los que actúan en la Selección argentina, por la situación económica del país, avisó que igualmente trabajarán para llegar a un buen puerto en las negociaciones y lanzó una frase sobre la chance de traer a Lionel Messi que revolucionó el mundo River.

"Mi sueño es Messi, obvio. No es algo que lo vea posible ni que lo hablemos. Hay que ser soñador. Se trata de no decir y hacer. Nosotros soñamos igual que los hinchas, pero la diferencia nuestra con los hinchas es que nuestro límite para soñar es lo posible sin poner en riesgo la economía del club", expresó el titular del club de Núñez en FM Millenium.

Gallardo y Messi revolucionaron a los hinchas días atrás.

En la misma línea, agregó: "Cuando me decían: ‘Jorge no digas lo de la obra (del Monumental) porque es imposible’. Y bueno, se hizo, la obra está. No se dijo y se hizo. Es cuestión de no decir y hacer. Pero veo claramente que con la economía que tenemos y el tipo de cambio es muy difícil, te diría que es imposible, traer a un jugador que está en la Selección y pagarle lo mismo que en Europa. También debo reconocer que hay muchos jugadores ex River o no que piensan en River para su retorno a la Argentina"

Días atrás, Brito había revelado que Messi habló con él en la previa del sorteo de la Copa Libertadores y le comentó que le gustaron los cambios que tuvo el Monumental recientemente: "Leo Messi estaba asombrado a lo que es el Monumental, al césped, a la cercanía de las tribunas. Para nosotros es un gran orgullo".

También elogió a Chiqui Tapia por la decisión de sostener a Scaloni al decir que le "pareció espectacular" la decisión de confirmarlo como DT de la Selección ya que "me encantan los dirigentes que bancan con convencimiento a la gente" y además dejó en claro que lo votaría al presidente de la AFA para que siga en su cargo.