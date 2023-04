El sincero cambio de opinión del presidente de River sobre Chiqui Tapia: "Hoy lo…"

Jorge Brito, en la extensa nota que brindó en las últimas horas, se refirió a la gestión de Claudio Tapia en la Asociación del Fútbol Argentino. El presidente de River reconoció que le avió a Chiqui que el club no lo iba a apoyar pero con el correr del tiempo parece que hubo un importante acercamiento que le hizo cambiar de parecer.

En diálogo con la periodista Romina Manguel, de FM Milenium 106.7, el titular millonario reveló: “Fuimos de los pocos clubes que no lo votaron a Tapia. Fui yo personalmente el que le avisé a Tapia que no lo íbamos a votar porque nosotros veníamos hablando de un proyecto distinto durante mucho tiempo, nos quedamos sin el candidato que teníamos".

Jorge Brito dijo que hoy lo votaría a Chiqui Tapia.

"Se bajó, todos se dieron vuelta y fueron para otro lado”, explicó y aclaró: "No obstante, nunca hice una crítica a la administración de la AFA, menos a la Selección. Lo de Scaloni me pareció espectacular y me encantan los dirigentes que bancan con convencimiento a la gente". Al escuchar su respuesta, Manguel le consultó su lo votaría a Chiqui en una futura elección y la respuesta del presidente riverplatense fue clara y sincera: “Sí, hoy lo votaría".

Ambos estuvieron juntos en la previa del partido que la Selección argentina jugó con Panamá, ya que Tapia realizó una visita guiada para conocer las obras que se realizaron en el estadio. Se los vio muy sonrientes y Brito contó: "Tapia estaba asombrado porque no podía creer la dimensión de la obra, le mostramos todo".

"Hicimos una recorrida de una hora y media y estaba asombrado. Para nosotros es un orgullo que sea valorado por el presidente de la AFA. Podemos mostrarle al mundo externo al mundo River lo bien que está quedando el Monumental. Es el primer amistoso como Argentina campeón del mundo y es un gran orgullo, explicó el presidente del Millonario en diálogo con ‘River Monumental’.