Como Retegui: el goleador argentino de una liga europea que jugará para otra Selección

La experiencia de Mateo Retegui en la Selección de Italia representó una especie de punta de lanza de una estrategia ya conocida por parte de las Federaciones de otros países, que posan sus ojos en futbolistas argentinos para nutrir sus plantillas. También existen otros casos en los que a un jugador se lo puede disputar dos o más selecciones. Sea cual sea la forma, este proceso genera que algunos talentos nacionales terminan jugando con otra camiseta.

Santiago Giménez es un joven delantero argentino que viene rompiendo redes en la liga de los Países Bajos, con la camiseta del Feyenoord, líder de la tabla. Este domingo anotó otro gol ante el Sparta Rotterdam para que su equipo mantenga la cima de la tabla a 8 puntos de Ajax y PSV, a falta de siete fechas.

El delantero nació hace 21 años en Buenos Aires, cuando su padre, Cristian "Chaco" Giménez jugaba en Boca Juniors y salía campeón del mundo con ese club. A los dos años de edad de Santiago, Chaco viajó a México para comenzar una larga trayectoria en ese país, donde se ganó la idolatría del Cruz Azul.

Santiago Giménez, que vivió casi toda la vida en México, debutó con el Cruz Azul y sus buenos rendimientos lo colocaron en la Eredivisie. Lleva 10 goles y tres asistencias en la temporada y ya es sondeado por clubes de la Premier League. En México lo comparan con Chicharito Hernández.

Santiago Giménez. Foto: Feyernood.

El Bocha Batista, cuando dirigía a la Selección Sub 23 de Argentina, intentó convocarlo en la previa a los Juegos Olímpicos de Tokio. Sin embargo, el joven declinó la propuesta y se puso la camiseta de México en la misma competición. Luego, ya con Tata Martino como entrenador, fue convocado a la mayor y disputó ocho partidos. Soñó con ser parte de la nómina que viajó a Qatar pero fue cortado de la lista sobre el final.

"Yo me siento más mexicano que argentino. Me fui de Argentina cuando tenía dos años y no recuerdo nada. Cuando llegó el momento de tomar una decisión, la elección la hice con el corazón y no con la mente", expresó Giménez en 2020. Como Retegui en Italia, México tendrá en su Selección un futbolista de élite nacido en argentina. Uno más, tras nombres como Guillermo Franco, Rogelio Funes Mori y hasta su propio padre, Chaco Giménez.