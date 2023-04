Qué dijo Demichelis de la fea reacción de Paradela por la que fue expulsado: “Es un chico muy…”

José Paradela puso en serios problemas el partido de River ante Atlético Tucumán. Siete minutos después del gol de Mateo Coronel, el volante del Millonario se hizo expulsar tontamente, dado que recibió dos amarillas en menos de 60 segundos. La primera llegó tras una vehemente protesta contra Fernando Rapallini y luego le dio un codazo a un rival que le valió un viaje tempranero a las duchas.

Pese a esta sensible baja, el River alternativo que propuso Martín Demichelis en el norte del país sacó un empate muy valioso sobre el final. En conferencia de prensa, el DT se refirió a quien comenzó como uno de sus protegidos y, ahora, desaprovechó una buena oportunidad para volver a ser titular en la visita a Fluminense y el Superclásico del próximo domingo.

"José es un chico muy sensible desde lo emocional. Si bien creo que tuvo razón, porque creo que la pelota se había ido, yo estaba al lado y me dio la sensación de que la pelota se había ido, pero no entro en la discusión", aclaró Demichelis en primer lugar.

Luego, agregó: "Y bueno, entró en esos segundos de desequilibrio emocional que lo llevaron a cometer ese error en pocos minutos. Pero bueno, siempre digo que se gana, empata o aprende. Estoy seguro que aprendió mucho de lo ocurrido hoy".

Como consecuencia de esta expulsión, River tuvo que jugar más de 70 minutos con un hombre menos. Encima de todo eso, Paradela no podrá estar ante Boca en lo que será el Superclásico por disputarse el próximo domingo a las 17 horas en el Monumental.