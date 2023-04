El llamativo posteo de Almirón horas antes del Boca-Racing: ¿mensaje para quién?

Boca y Racing dicen presente en la Bombonera en una nueva edición del clásico entre dos de los equipos más grandes de nuestro país. En la previa del partido, quien se robó todas las miradas y se posó en el centro de la escena fue Jorge Almirón, director técnico del Xeneize.

El DT, que afronta el segundo clásico desde que aterrizó en Brandsen 805 (el primero fue derrota ante San Lorenzo dos días después de su firma de contrato), dijo presente en las redes sociales con un particular posteo. En las historias de su cuenta de Instagram y con una particular canción, el hombre de 51 años dio que hablar.

Almirón decidió postear una foto en la concentración de Boca, algunas horas del comienzo del partido ante Racing en la Bombonera. En la misma se puede observar una pantalla desplegable enchufada a la que parece ser la computadora en la que el DT preparó la charla previa al duelo.

De fondo, el director técnico optó por elegir una de las canciones que más ha sonado en los últimos meses. El tema fue "Arrancarmelo", de Wos. El cántico fue uno de los preferidos por los jugadores de la Selección argentina durante el Mundial de Qatar 2022, por lo que logró una popularidad aún mayor de la que tenía.

"Ahora recuerdo la primera vez que te reíste. Y las ganas que me dieron de que se me ocurra un chiste. ¿Cómo van a convencerme de que la magia no existe? Y no tengo pensado hundirme acá tirado", fue el fragmento elegido por Jorge Almirón. De esta manera el DT dejó claro que, pese a las críticas, él sigue trabajando para que su Boca mejore partido a partido.