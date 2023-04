Bareiro reveló la explicación de Mastrángelo en el gol anulado a San Lorenzo: "Me dijo que los..."

El José Amalfitani fue testigo del partido que abrió la jornada del domingo en la Liga Profesional. Vélez y San Lorenzo igualaron sin goles en un partido que estuvo marcado por la polémica. Cuando restaban siete minutos para que los equipos se marcharan al descanso, el juez del encuentro anuló un gol para el Ciclón.

El reloj marcaba 38 minutos de la primera etapa cuando Adam Bareiro definió mano a mano ante Gastón Gómez. El delantero del Cuervo luchó por la pelota ante Miguel Brizuela, defensor del Fortín, y luego de ganarle la posición ingresó al área para definir ante la salida del arquero.

Ni bien la pelota cruzó la línea de cal, Hernán Mastrángelo hizo sonar su silbato y sancionó falta en ataque del paraguayo. Este, sin entender lo que sucedía, comenzó a realizar gestos de negación, esperando que el VAR intervenga y de marcha atrás en la decisión del juez principal.

Evidentemente, la tecnología dijo presente en la situación. Luego de analizar la jugada durante unos minutos, le comunicaron al árbitro que su decisión era correcta y la infracción en ataque estaba bien sancionada. Post partido, Bareiro reveló el diálogo que tuvo con el colegiado.

"Me dijo que los del VAR le dijeron que era falta y no había necesidad que lo fuera a ver. Son decisiones que toman ellos (los árbitros), pueden estar acertados o no, como nosotros en la cancha, pero son cosas que pasan. A nosotros nos queda seguir trabajando para hacer lo mejor partido a partido", contó el atacante.