El tremendo anuncio del Manchester United sobre Alejandro Garnacho

Este viernes, luego de varias semanas de inactividad, Alejandro Garnacho volvió a entrenarse con la camiseta del Manchester United. Así lo había adelantado Erik Ten Hag luego del empate 2-2 entre su equipo y el Tottenham, en el marco de la 33ª fecha de la Premier League.

El pasado 12 de marzo, en el empate sin goles entre los Diablos Rojos y el Southampton, el atacante sufrió una importante lesión en el ligamento de su tobillo derecho que lo obligó también a ausentarse a la doble fecha FIFA del mes de marzo, cuando había sido citado por Lionel Scaloni.

Garnacho extendió su vínculo con el Manchester United por los próximos cinco años.

Pero su regreso a las prácticas no fue la única buena noticia que recibió Garnacho en las últimas horas. Luego de varios idas y vueltas, finalmente el juvenil llegó a un acuerdo y extendió, por cinco años más, su vínculo con el Manchester United. En sus redes sociales, el argentino graficó su felicidad con un emotivo posteo.

"Desde que me sumé a este club, soñé con mi debut, con jugar en Old Trafford, anotar mi primer gol y ganar trofeos con este escudo en mi pecho. Estoy muy orgulloso y emocionado por haber experimentado esos momentos, junto con mi familia que me ha apoyado en cada paso de mi viaje. Estamos agradecidos por esta chance de continuar nuestra estadía en Manchester United y ya comencé a trabajar en pos de los próximos objetivos", expresó.

El futuro es hoy. pic.twitter.com/DM9YM7UaB2 — Manchester United (@ManUtd_Es) April 28, 2023

Para finalizar, en su diálogo con los medios oficiales de Manchester, Garnacho sentenció: “Todos nos sentimos honrados de tener la oportunidad de seguir nuestro viaje en Manchester United, así que ya empecé a trabajar para lograr el próximo objetivo. El entrenador y su cuerpo técnico me han ayudado a mejorar en todos los sentidos. Con su apoyo, me estoy desarrollando cada día para ayudar al equipo a tener éxito”.

Todo esto se dio en el marco de la negativa del club inglés de cederlo para que defienda los colores de la Selección argentina en el marco del Mundial Sub 20. El DT neerlandés, en conferencia de prensa, sentenció la decisión de la institución: "No. La verdad que no lo veo".