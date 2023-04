La sentencia de Ameal sobre las dos finales pendientes entre Boca y River: "Nosotros queremos…"

Boca y River deben, todavía, disputar dos finales que todavía no tienen nada confirmado. Una de ellas es por el Trofeo de Campeones 2020, a la que el Millonario accedió tras vencer a Banfield, y la otra es la Supercopa Argentina de ese mismo año, ya que el xeneize ganó la Superliga, además de la Copa Argentina, y los de Núñez fueron subcampeones del torneo local.

Al respecto, Jorge Amor Ameal reconoció que pretende jugar ambos partidos y reveló la gran relación que mantiene con Jorge Brito, titular de la banda roja: "Estamos muy bien, contentos con nuestro plantel y los jugadores. Hay que ver el partido cómo sale, confiamos mucho en nuestros jugadores y cuerpo técnico".

"Con Brito tengo una excelente relación, es un gran dirigente. Hablo de todo con él, no solo de las finales pendientes que son dos. Hay momentos que se pueden y otros no. Hoy están dadas las condiciones para que se jueguen. Nosotros queremos jugarlas a todas y ganarlas en la cancha", agregó el presidente de Boca en diálogo con TyC Sports.

Luego, sobre el presente del equipo en la Liga profesional, expresó: "Cuando veo la tabla de posiciones del campeonato no me gusta, porque creo que tenemos que tener más puntos porque hay partidos que perdimos y no merecíamos perderlos, pero los partidos se ganan o se pierden". Acto seguido, aprovechó para chicanear a River al decir "Cuidado que podemos alcanzar".

"No hay equipo en la Argentina que esté a cuatro goles de otro equipo, no existe. Yo reconozco que River juega muy bien, no digo que juega mal. Nosotros vamos a participar de este campeonato no bien, muy bien. Obvio que creo que se puede remontar en el campeonato. Esto se juega para ganar. No conozco ningún equipo que diga está terminado todo, para nosotros no lo es", cerró.