La polémica frase de Ameal sobre qué haría Boca en caso de que Villa sea condenado: "A mí me gustaría que…"

Jorge Amor Ameal, habló de todo en una extensa entrevista que realizó en TyC Sports. El titular de Boca Juniors resaltó que Juan Román Riquelme "va a ser presidente del club", y se refirió al proceso judicial que está afrontando Sebastián Villa, quien fue acusado de “lesiones leves agravadas y por mediar violencia de género y amenazas coactivas” por su expareja, Daniela Cortés.

Ante esto, y teniendo en cuenta que este jueves se reanuda el juicio con la declaración de una perito psicóloga que evaluó a la expareja del jugador, el futbolista podría recibir la absolución o ser condenado. Al respecto, Ameal respondió con una polémica reflexión: "Nosotros creemos que lo mejor que le puede pasar al jugador es jugar y trabajar, porque para ellos no es juego, es un trabajo. Primero se tiene que expedir la Justicia y después nosotros reuniremos a la Comisión Directiva y veremos qué hacemos".

Este jueves se reanuda el juicio contra Villa.

"¿Qué es lo que me gustaría a mí? Que Villa juegue, que nos deleite jugando. Cuando la Justicia se expida, nosotros hablaremos, no tenemos ningún problema. A nosotros nos preocupa la vida de todos los jugadores de Boca, de las divisiones inferiores y de los grandes, de todos. En nombre de Villa, es un muy buen ser humano. De no jugar, lo decidirá la Comisión Directiva", agregó.

Hoy, en la sala del Juzgado Correccional 2 ubicada en el tercer piso de los Tribunales de Lomas de Zamora, la profesional dará su testimonio mediante la plataforma virtual Meet. Para la audiencia, el abogado defensor Apolo y Villa seguirán el debate de manera remota mientras que el fiscal de juicio, Sergio Anauati, lo hará de manera presencial, indicaron voceros judiciales.

En las tres jornadas realizadas hasta el momento contaron con la presencia del delantero de Boca Juniors, mientras que la víctima declaró de manera virtual en la primera audiencia, desde su lugar de residencia en Colombia.