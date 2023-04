La particular reacción de Alan Velasco en Twitter al rumor de un interés de Boca... que luego borró

El equipo de Jorge Almirón se encuentra enfocado plenamente en el partido del próximo sábado en la Bombonera ante Racing, para empezar a lograr una regularidad que le permita sumar de a tres puntos. Sin embargo, el Consejo de Fútbol ya planifica el armado del plantel de Boca para el próximo semestre, y en ese sentido, empiezan a sonar nombres.

Uno de los que surgió este martes fue el del delantero Alan Velasco, que juega en el Football Club Dallas de la MLS y surgió de Independiente. Fue el periodista Ezequiel Sosa, de radio La Red, quien informó que es del gusto de Riquelme, que encaja en la idea de juego de Almirón y que desde el Consejo de Fútbol preguntaron por la situación del jugador de 20 años. Su pase fue vendido por el Rojo por 7 millones de dólares, manteniendo una plusvalía del 15% ante una futura venta, y tiene contrato con el club estadounidense hasta diciembre de 2025 con opción a renovar por un año más. “Va a estar difícil sacarlo de Dallas”, recibieron como respuesta del entorno del delantero. ¿Un préstamo sería una solución?

Alan Velasco jugó 69 partidos en Independiente

En el medio de la repercusión por la noticia, un detalle de las redes sociales del joven futbolista no pasó desapercibido. Este martes por la noche le puso "me gusta" en Twitter a la publicación de un perfil que replicó esa información. "Boca averiguó por la situación de Alan Velasco en la MLS. Interesa su perfil", señala el tuit que tuvo el "corazón" del futbolista por un tiempo… aunque cuando vio que hinchas de Boca (y de Independiente) advirtieron ese like, decidió borrarlo.

No es la primera vez que el delantero le pone me gusta a algo relacionado con Boca. De hecho, recientemente aprobó con ese botón una publicación de Davo Xeneize que contenía una foto de Riquelme jugando en el partido aniversario de Villareal, con la frase "Revivió mi infancia". Sin embargo, en una entrevista

La publicación a la que le puso "Me Gusta" Velasco.

Velasco lleva 37 partidos disputados en Dallas, con 9 tantos y 5 asistencias. Y en la actual temporada comenzó como titular en los primeros 7 partidos y se perdió los últimos dos por lesión.